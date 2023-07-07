https://ria.ru/20230707/pozhertvovaniya-1882798316.html

ВСУ стали реже получать пожертвования, сообщили СМИ

ВСУ стали реже получать пожертвования, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2023

ВСУ стали реже получать пожертвования, сообщили СМИ

Украинские военные стали реже получать пожертвования, люди, похоже, устали от конфликта на Украине, сообщает в пятницу газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:18

2023-07-07T14:18

2023-07-07T14:28

в мире

украина

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные стали реже получать пожертвования, люди, похоже, устали от конфликта на Украине, сообщает в пятницу газета New York Times со ссылкой на украинских солдат и сотрудников благотворительных фондов. Согласно изданию, многие военные подразделения на Украине в значительной степени полагаются на сборы для приобретения снаряжения, оборудования, а также ремонта техники. Однако, по словам солдат, пожертвования теперь приходят реже. "Я увидел, что сбор средств в интернете в начале 2023 года перестал быть эффективным. Возможно...( потому что – ред.) у нас давно не было побед", - приводит издание украинского военного Павла Вышебабы. По мнению другого солдата, Руслана Зубарева, большинство украинцев уже просто устали от конфликта. В свою очередь сотрудник одного из украинских фондов Олег Карпенко считает, что проблемы со сборами также связаны с экономической ситуацией в стране, которая становится более сложной.

https://ria.ru/20230707/mars-1882797494.html

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украина

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