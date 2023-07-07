https://ria.ru/20230707/pozhary-1882703599.html

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 54 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 54 тысяч гектаров - РИА Новости, 07.07.2023

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 54 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае разрослась более чем до 54 тысяч гектаров, спецслужбы тушат 56 очагов, сообщает министерство лесного хозяйства и... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T02:30

2023-07-07T02:30

2023-07-07T02:30

хабаровский край

магаданская область

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

ми-8 амтш

происшествия

ан-2

природные пожары в россии

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ХАБАРОВСК, 7 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае разрослась более чем до 54 тысяч гектаров, спецслужбы тушат 56 очагов, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. За сутки площадь возгораний увеличилась на более чем 8,3 тысячи гектаров, в четверг сообщалось о действующих 48 пожарах в регионе. "На территории Хабаровского края зарегистрировано 56 пожаров на общей площади 54 224 гектара: действующие - 55 (на 54 039 гектарах), локализован один пожар на 185 гектарах. За истекшие сутки обнаружено 12 пожаров на 375 гектарах, ликвидировано четыре - на 254", - сообщаются данные в карте пожаров от министерства. К тушению привлечены 255 человек, семь единиц спецтехники и 10 самолетов и вертолетов: Ан-2, С-182, Ми-8 и Р-44. Как ранее сообщало министерство, площади, где горит лес, ежедневно увеличиваются. В Хабаровском крае пожарами охвачено несколько северных районов, в том числе Аяно-Майский и Охотский. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности и происходят из-за гроз. На территории всего края из-за пожаров 30 июня был введен режим ЧС. В ближайшее время решится вопрос с введением межмуниципального режима ЧС в трех субъектах ДФО: в Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области. По информации Рослесхоза, лесные пожары в этих субъектах достигли 94% от площади всех лесных пожаров в России. Идет наращивание сил по тушению: в Якутию уже направлены 208 человек, в Хабаровский край - 149, в Магаданскую область - 386. По данным минлеса региона, с начала пожароопасного сезона на территории края произошло 397 пожаров на общей площади более 234 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20230705/pozhar-1882358359.html

https://ria.ru/20230703/pozhary-1881932683.html

хабаровский край

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хабаровский край, магаданская область, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), ми-8 амтш, происшествия, ан-2, природные пожары в россии