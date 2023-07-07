Рейтинг@Mail.ru
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 54 тысяч гектаров - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/pozhary-1882703599.html
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 54 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 54 тысяч гектаров - РИА Новости, 07.07.2023
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 54 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае разрослась более чем до 54 тысяч гектаров, спецслужбы тушат 56 очагов, сообщает министерство лесного хозяйства и... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T02:30
2023-07-07T02:30
хабаровский край
магаданская область
россия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
ми-8 амтш
происшествия
ан-2
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_0:215:3232:2033_1920x0_80_0_0_bbc312c0cc34b336124c10b132eed218.jpg
ХАБАРОВСК, 7 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае разрослась более чем до 54 тысяч гектаров, спецслужбы тушат 56 очагов, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. За сутки площадь возгораний увеличилась на более чем 8,3 тысячи гектаров, в четверг сообщалось о действующих 48 пожарах в регионе. "На территории Хабаровского края зарегистрировано 56 пожаров на общей площади 54 224 гектара: действующие - 55 (на 54 039 гектарах), локализован один пожар на 185 гектарах. За истекшие сутки обнаружено 12 пожаров на 375 гектарах, ликвидировано четыре - на 254", - сообщаются данные в карте пожаров от министерства. К тушению привлечены 255 человек, семь единиц спецтехники и 10 самолетов и вертолетов: Ан-2, С-182, Ми-8 и Р-44. Как ранее сообщало министерство, площади, где горит лес, ежедневно увеличиваются. В Хабаровском крае пожарами охвачено несколько северных районов, в том числе Аяно-Майский и Охотский. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности и происходят из-за гроз. На территории всего края из-за пожаров 30 июня был введен режим ЧС. В ближайшее время решится вопрос с введением межмуниципального режима ЧС в трех субъектах ДФО: в Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области. По информации Рослесхоза, лесные пожары в этих субъектах достигли 94% от площади всех лесных пожаров в России. Идет наращивание сил по тушению: в Якутию уже направлены 208 человек, в Хабаровский край - 149, в Магаданскую область - 386. По данным минлеса региона, с начала пожароопасного сезона на территории края произошло 397 пожаров на общей площади более 234 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20230705/pozhar-1882358359.html
https://ria.ru/20230703/pozhary-1881932683.html
хабаровский край
магаданская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_501:0:3232:2048_1920x0_80_0_0_6474dad8d1f2e1a836c98233a93612bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, магаданская область, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), ми-8 амтш, происшествия, ан-2, природные пожары в россии
Хабаровский край, Магаданская область, Россия, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Ми-8 АМТШ, Происшествия, Ан-2, Природные пожары в России
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 54 тысяч гектаров

В Хабаровском крае тушат 56 очагов лесных пожаров, разросшихся до 54 тысяч гектаров

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
Пожар в лесном массиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 7 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае разрослась более чем до 54 тысяч гектаров, спецслужбы тушат 56 очагов, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.
За сутки площадь возгораний увеличилась на более чем 8,3 тысячи гектаров, в четверг сообщалось о действующих 48 пожарах в регионе.
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
В курском поселке Краснооктябрьский произошел пожар из-за обстрела
5 июля, 13:54
"На территории Хабаровского края зарегистрировано 56 пожаров на общей площади 54 224 гектара: действующие - 55 (на 54 039 гектарах), локализован один пожар на 185 гектарах. За истекшие сутки обнаружено 12 пожаров на 375 гектарах, ликвидировано четыре - на 254", - сообщаются данные в карте пожаров от министерства.
К тушению привлечены 255 человек, семь единиц спецтехники и 10 самолетов и вертолетов: Ан-2, С-182, Ми-8 и Р-44.
Как ранее сообщало министерство, площади, где горит лес, ежедневно увеличиваются. В Хабаровском крае пожарами охвачено несколько северных районов, в том числе Аяно-Майский и Охотский. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности и происходят из-за гроз.
На территории всего края из-за пожаров 30 июня был введен режим ЧС. В ближайшее время решится вопрос с введением межмуниципального режима ЧС в трех субъектах ДФО: в Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области. По информации Рослесхоза, лесные пожары в этих субъектах достигли 94% от площади всех лесных пожаров в России. Идет наращивание сил по тушению: в Якутию уже направлены 208 человек, в Хабаровский край - 149, в Магаданскую область - 386.
По данным минлеса региона, с начала пожароопасного сезона на территории края произошло 397 пожаров на общей площади более 234 тысячи гектаров.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
В МЧС рассказали о ситуации с природными пожарами
3 июля, 14:48
 
Хабаровский крайМагаданская областьРоссияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Ми-8 АМТШПроисшествияАн-2Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала