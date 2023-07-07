https://ria.ru/20230707/pozhar-1882719389.html

Лесопожарные службы за сутки потушили 102 природных пожара в России

Лесопожарные службы за сутки потушили 102 природных пожара в России - РИА Новости, 07.07.2023

Лесопожарные службы за сутки потушили 102 природных пожара в России

В России за сутки потушили 102 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:20

2023-07-07T09:20

2023-07-07T09:30

происшествия

россия

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877083395_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_737fe4d7c57c2b9537133c5edebc9cdd.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 102 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.07.2023 года в 25-ти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 102 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 9 545 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 7 июля в России действовало 298 лесных пожаров на площади 186 928 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 111 пожаров на 125 367 гектарах.

https://ria.ru/20230705/pozhar-1882276996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, природные пожары в россии