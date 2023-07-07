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Лесопожарные службы за сутки потушили 102 природных пожара в России
Лесопожарные службы за сутки потушили 102 природных пожара в России - РИА Новости, 07.07.2023
Лесопожарные службы за сутки потушили 102 природных пожара в России
В России за сутки потушили 102 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:20
2023-07-07T09:20
2023-07-07T09:30
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 102 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.07.2023 года в 25-ти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 102 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 9 545 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 7 июля в России действовало 298 лесных пожаров на площади 186 928 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 111 пожаров на 125 367 гектарах.
https://ria.ru/20230705/pozhar-1882276996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
Лесопожарные службы за сутки потушили 102 природных пожара в России
Авиалесоохрана: лесопожарные службы за сутки потушили 102 природных пожара в России