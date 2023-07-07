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Мэр Милана раскрыл подробности пожара в доме престарелых

Мэр Милана раскрыл подробности пожара в доме престарелых - РИА Новости, 07.07.2023

Мэр Милана раскрыл подробности пожара в доме престарелых

К жертвам и пострадавшим при пожаре в доме престарелых в Милане привело задымление, пламя не распространилось по зданию, заявил мэр города Джузеппе Сала. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:19

2023-07-07T09:19

2023-07-07T09:28

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РИМ, 7 июл - РИА Новости. К жертвам и пострадавшим при пожаре в доме престарелых в Милане привело задымление, пламя не распространилось по зданию, заявил мэр города Джузеппе Сала.В результате возгорания, сообщила пожарная служба, погибли шесть человек. Сала посетил место ЧП в пятницу утром. В эфире телеканала Sky TG24 он заявил, что дом престарелых управлялся частной компанией. По его словам, возгорание произошло в одной из комнат, но не распространилось на все здание."К погибшим и пострадавшим привело задымление. Пока неизвестны причины (возгорания – ред.), точно известно, что пламя не охватило другие помещения, другие комнаты", - заявил Сала.По данным региональной службы чрезвычайных ситуаций, 81 человек поступили в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пациенты получили отравление продуктами горения, не имея следов ожогов. Пожарная служба исключают версию поджога и говорит о случайности, сообщила газета la Repubblica.Всего в учреждения по уходу за тяжелобольными, инвалидами и престарелыми людьми находились 173 пациента. Возраст жертв составляет от 56 до 87 лет. В комнате, из которой, как считается, началось возгорание найдены обгоревшие тела двух женщин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, милан, италия