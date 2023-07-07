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Мэр Милана раскрыл подробности пожара в доме престарелых - РИА Новости, 07.07.2023
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09:19 07.07.2023 (обновлено: 09:28 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/pozhar-1882719041.html
Мэр Милана раскрыл подробности пожара в доме престарелых
Мэр Милана раскрыл подробности пожара в доме престарелых - РИА Новости, 07.07.2023
Мэр Милана раскрыл подробности пожара в доме престарелых
К жертвам и пострадавшим при пожаре в доме престарелых в Милане привело задымление, пламя не распространилось по зданию, заявил мэр города Джузеппе Сала. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:19
2023-07-07T09:28
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РИМ, 7 июл - РИА Новости. К жертвам и пострадавшим при пожаре в доме престарелых в Милане привело задымление, пламя не распространилось по зданию, заявил мэр города Джузеппе Сала.В результате возгорания, сообщила пожарная служба, погибли шесть человек. Сала посетил место ЧП в пятницу утром. В эфире телеканала Sky TG24 он заявил, что дом престарелых управлялся частной компанией. По его словам, возгорание произошло в одной из комнат, но не распространилось на все здание."К погибшим и пострадавшим привело задымление. Пока неизвестны причины (возгорания – ред.), точно известно, что пламя не охватило другие помещения, другие комнаты", - заявил Сала.По данным региональной службы чрезвычайных ситуаций, 81 человек поступили в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пациенты получили отравление продуктами горения, не имея следов ожогов. Пожарная служба исключают версию поджога и говорит о случайности, сообщила газета la Repubblica.Всего в учреждения по уходу за тяжелобольными, инвалидами и престарелыми людьми находились 173 пациента. Возраст жертв составляет от 56 до 87 лет. В комнате, из которой, как считается, началось возгорание найдены обгоревшие тела двух женщин.
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в мире, милан, италия
В мире, Милан, Италия
Мэр Милана раскрыл подробности пожара в доме престарелых

Мэр Милана раскрыл подробности пожара в доме престарелых, где погибли шесть человек

© AFP 2023 / GABRIEL BOUYSСотрудники полиции на месте пожара в доме для престарелых в Милане, Италия
Сотрудники полиции на месте пожара в доме для престарелых в Милане, Италия - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / GABRIEL BOUYS
Сотрудники полиции на месте пожара в доме для престарелых в Милане, Италия
Читать ria.ru в
РИМ, 7 июл - РИА Новости. К жертвам и пострадавшим при пожаре в доме престарелых в Милане привело задымление, пламя не распространилось по зданию, заявил мэр города Джузеппе Сала.
В результате возгорания, сообщила пожарная служба, погибли шесть человек. Сала посетил место ЧП в пятницу утром. В эфире телеканала Sky TG24 он заявил, что дом престарелых управлялся частной компанией. По его словам, возгорание произошло в одной из комнат, но не распространилось на все здание.
"К погибшим и пострадавшим привело задымление. Пока неизвестны причины (возгорания – ред.), точно известно, что пламя не охватило другие помещения, другие комнаты", - заявил Сала.
По данным региональной службы чрезвычайных ситуаций, 81 человек поступили в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пациенты получили отравление продуктами горения, не имея следов ожогов. Пожарная служба исключают версию поджога и говорит о случайности, сообщила газета la Repubblica.
Всего в учреждения по уходу за тяжелобольными, инвалидами и престарелыми людьми находились 173 пациента. Возраст жертв составляет от 56 до 87 лет. В комнате, из которой, как считается, началось возгорание найдены обгоревшие тела двух женщин.
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