https://ria.ru/20230707/pozhar-1882706419.html

В ЕАО возбудили дело о халатности после крупного пожара в заповеднике

В ЕАО возбудили дело о халатности после крупного пожара в заповеднике - РИА Новости, 07.07.2023

В ЕАО возбудили дело о халатности после крупного пожара в заповеднике

Майский пожар в заповеднике "Бастак" в Еврейской автономной области, нанесший ущерб более чем на 7 миллионов рублей, произошел из-за несвоевременного тушения... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T04:25

2023-07-07T04:25

2023-07-07T04:25

биробиджан

россия

еврейская автономная область

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Майский пожар в заповеднике "Бастак" в Еврейской автономной области, нанесший ущерб более чем на 7 миллионов рублей, произошел из-за несвоевременного тушения возгорания на соседней территории, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре. О возгорании в заповеднике правительство ЕАО заявило 5 мая. По информации властей региона, огонь к тому времени прошел примерно 2,5 тысячи гектаров. К тушению привлекли 130 человек, среди которых персонал федеральной и хабаровской авиалесоохраны, а также 14 единиц техники, использовались пожарные вертолеты. Дым ветром сносило к населенным пунктам. Амурская природоохранная прокуратура начала проверку. Только вечером 7 мая по Биробиджану пожар удалось локализовать, его площадь к этому времени достигла 22,3 тысячи гектаров. По информации областных властей, тушение завершилось 9 мая. "Установлено, что вблизи г. Биробиджан загорелась марь (пространство, поросшее травой, кустарниками – ред.). В течение трех дней мер к тушению природного пожара не принято, в связи с чем произошел переход огня на территорию заповедника федерального значения... По материалам проверки Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, направленным в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в телеграм-канале Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. В ведомстве добавили, что пожар был полностью ликвидирован только через десять дней. "Затраты на тушение превысили 30 миллионов рублей, площадь выгорания составила 22,3 тысячи гектаров, а лесным насаждениям причинен ущерб на сумму более 7 миллионов рублей", - отметили в природоохранной прокуратуре.

https://ria.ru/20230707/bespilotniki-1882706275.html

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биробиджан, россия, еврейская автономная область, происшествия