https://ria.ru/20230707/poteri-1882800040.html

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 07.07.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВСУ за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях потеряли более 200 солдат, две БМП, два броневика и артиллерийские орудия, в том числе британскую... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:24

2023-07-07T14:24

2023-07-07T14:24

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. ВСУ за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях потеряли более 200 солдат, две БМП, два броневика и артиллерийские орудия, в том числе британскую самоходную установку AF-90, сообщило Минобороны РФ. "Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 200 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка AF-90 производства Великобритании", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на южнодонецком направлении артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" отразили две атаки противника в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. Кроме того, в районе Приютного в Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На запорожском направлении российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское в Запорожской области, добавили в МО РФ. Кроме того, в районе города Орехов в Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады украинских военных.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

запорожская область

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины