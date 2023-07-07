https://ria.ru/20230707/poteplenie-1882749371.html
Вильфанд предсказал новые рекорды глобального потепления
Вильфанд предсказал новые рекорды глобального потепления - РИА Новости, 07.07.2023
Вильфанд предсказал новые рекорды глобального потепления
Зафиксированный в четверг рекорд среднемировой температуры, вызванный глобальным потеплением, – не последний, новые могут быть уже этим летом, заявил РИА... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:50
2023-07-07T11:50
2023-07-07T12:10
общество
россия
роман вильфанд
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Зафиксированный в четверг рекорд среднемировой температуры, вызванный глобальным потеплением, – не последний, новые могут быть уже этим летом, заявил РИА Новости в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Ранее в западных СМИ была опубликована информация, согласно которой четверг, 6 июля, стал самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. Среднемировая температура составила 17,23 градуса Цельсия. Это уже третий рекорд за неделю, предыдущий были зафиксирован во вторник, 4 июля (17,18 градусов)."В принципе, у специалистов эта новость не вызывает удивления – это полностью соответствует тенденциям изменения климата. Стоит отметить, что речь идёт не о каком-то резком скачке температуры, по сравнению с предыдущим рекордом температура, зафиксированная в четверг, выше всего на сотые доли градуса. В ближайшем будущем нас ждут новые температурные рекорды, может быть ещё этим летом", - сказал Вильфанд.Ученый отметил, что такой рост температуры связан с глобальным потеплением, которое вызвано антропогенными выбросами парниковых газов. Собеседник агентства напомнил, что в целом последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.Другой причиной, по которой температурный рекорд 6 июля может быть побит уже эти летом, является так называемый "эффект el niño" ("мальчик" по-испански)."В перуанском течении к востоку от экватора Тихого океана происходит повышение температуры. Этот эффект распространяется и на другие акватории Тихого океана, а также на Атлантику. Поскольку последние два года происходило обратное явление, la niña ("девочка"), то есть похолодание, сейчас очередь для потепления. Так что нас ждут новые температурные рекорды", - пояснил метеоролог.
https://ria.ru/20230515/klimat-1871727738.html
https://ria.ru/20230615/nauka-1878141708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, роман вильфанд
Общество, Россия, Роман Вильфанд
Вильфанд предсказал новые рекорды глобального потепления
Вильфанд: нынешний рекорд глобального потепления — не последний, скоро будут новые
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Зафиксированный в четверг рекорд среднемировой температуры, вызванный глобальным потеплением, – не последний, новые могут быть уже этим летом, заявил РИА Новости в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее в западных СМИ была опубликована информация, согласно которой четверг, 6 июля, стал самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. Среднемировая температура составила 17,23 градуса Цельсия. Это уже третий рекорд за неделю, предыдущий были зафиксирован во вторник, 4 июля (17,18 градусов).
"В принципе, у специалистов эта новость не вызывает удивления – это полностью соответствует тенденциям изменения климата. Стоит отметить, что речь идёт не о каком-то резком скачке температуры, по сравнению с предыдущим рекордом температура, зафиксированная в четверг, выше всего на сотые доли градуса. В ближайшем будущем нас ждут новые температурные рекорды, может быть ещё этим летом", - сказал Вильфанд.
Ученый отметил, что такой рост температуры связан с глобальным потеплением, которое вызвано антропогенными выбросами парниковых газов. Собеседник агентства напомнил, что в целом последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.
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Другой причиной, по которой температурный рекорд 6 июля может быть побит уже эти летом, является так называемый "эффект el niño" ("мальчик" по-испански).
"В перуанском течении к востоку от экватора Тихого океана
происходит повышение температуры. Этот эффект распространяется и на другие акватории Тихого океана, а также на Атлантику. Поскольку последние два года происходило обратное явление, la niña ("девочка"), то есть похолодание, сейчас очередь для потепления. Так что нас ждут новые температурные рекорды", - пояснил метеоролог.
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