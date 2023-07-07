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При непогоде в Коломне пострадал один человек

При непогоде в Коломне пострадал один человек - РИА Новости, 07.07.2023

При непогоде в Коломне пострадал один человек

Пострадавшая во время грозы в Подмосковье жительница Коломны была доставлена в больницу, после оказания первой помощи она была выписана на амбулаторное лечение, РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T23:53

2023-07-07T23:53

2023-07-07T23:57

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

андрей воробьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коломна

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пострадавшая во время грозы в Подмосковье жительница Коломны была доставлена в больницу, после оказания первой помощи она была выписана на амбулаторное лечение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В результате происшествия пострадал один человек. В медучреждении, подведомственном Минздраву Московской области, пострадавшей были проведены медицинские исследования и в удовлетворительном состоянии ее выписали на амбулаторное лечение", - заявили в ведомстве.Причиной происшествия стала непогода в регионе - гроза, дождь, град и ветер. По сообщениям МЧС, такая ситуация сохранится до 12.00 8 июля. В числе городов, сильнее всего ощутивших на себе последствия непогоды - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Ранее он также заявил в своем официальном Telegram-канале, что коммунальные службы переходят на усиленный режим из-за последствий непогоды, а также пожелал жителям региона быть осторожными, беречь себя и детей.

московская область (подмосковье)

красногорск

коломна

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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коломна