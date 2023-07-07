Рейтинг@Mail.ru
При непогоде в Коломне пострадал один человек - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 07.07.2023 (обновлено: 23:57 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/postradavshaya-1882911960.html
При непогоде в Коломне пострадал один человек
При непогоде в Коломне пострадал один человек - РИА Новости, 07.07.2023
При непогоде в Коломне пострадал один человек
Пострадавшая во время грозы в Подмосковье жительница Коломны была доставлена в больницу, после оказания первой помощи она была выписана на амбулаторное лечение, РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T23:53
2023-07-07T23:57
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
андрей воробьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коломна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пострадавшая во время грозы в Подмосковье жительница Коломны была доставлена в больницу, после оказания первой помощи она была выписана на амбулаторное лечение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В результате происшествия пострадал один человек. В медучреждении, подведомственном Минздраву Московской области, пострадавшей были проведены медицинские исследования и в удовлетворительном состоянии ее выписали на амбулаторное лечение", - заявили в ведомстве.Причиной происшествия стала непогода в регионе - гроза, дождь, град и ветер. По сообщениям МЧС, такая ситуация сохранится до 12.00 8 июля. В числе городов, сильнее всего ощутивших на себе последствия непогоды - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Ранее он также заявил в своем официальном Telegram-канале, что коммунальные службы переходят на усиленный режим из-за последствий непогоды, а также пожелал жителям региона быть осторожными, беречь себя и детей.
московская область (подмосковье)
красногорск
коломна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коломна
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Андрей Воробьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коломна
При непогоде в Коломне пострадал один человек

Минздрав Подмосковья сообщил, что при непогоде в Коломне пострадала женщина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пострадавшая во время грозы в Подмосковье жительница Коломны была доставлена в больницу, после оказания первой помощи она была выписана на амбулаторное лечение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"В результате происшествия пострадал один человек. В медучреждении, подведомственном Минздраву Московской области, пострадавшей были проведены медицинские исследования и в удовлетворительном состоянии ее выписали на амбулаторное лечение", - заявили в ведомстве.
Причиной происшествия стала непогода в регионе - гроза, дождь, град и ветер. По сообщениям МЧС, такая ситуация сохранится до 12.00 8 июля.
В числе городов, сильнее всего ощутивших на себе последствия непогоды - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Ранее он также заявил в своем официальном Telegram-канале, что коммунальные службы переходят на усиленный режим из-за последствий непогоды, а также пожелал жителям региона быть осторожными, беречь себя и детей.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскАндрей ВоробьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Коломна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала