https://ria.ru/20230707/postradavshaya-1882911960.html
При непогоде в Коломне пострадал один человек
При непогоде в Коломне пострадал один человек - РИА Новости, 07.07.2023
При непогоде в Коломне пострадал один человек
Пострадавшая во время грозы в Подмосковье жительница Коломны была доставлена в больницу, после оказания первой помощи она была выписана на амбулаторное лечение, РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T23:53
2023-07-07T23:53
2023-07-07T23:57
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
андрей воробьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коломна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пострадавшая во время грозы в Подмосковье жительница Коломны была доставлена в больницу, после оказания первой помощи она была выписана на амбулаторное лечение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В результате происшествия пострадал один человек. В медучреждении, подведомственном Минздраву Московской области, пострадавшей были проведены медицинские исследования и в удовлетворительном состоянии ее выписали на амбулаторное лечение", - заявили в ведомстве.Причиной происшествия стала непогода в регионе - гроза, дождь, град и ветер. По сообщениям МЧС, такая ситуация сохранится до 12.00 8 июля. В числе городов, сильнее всего ощутивших на себе последствия непогоды - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Ранее он также заявил в своем официальном Telegram-канале, что коммунальные службы переходят на усиленный режим из-за последствий непогоды, а также пожелал жителям региона быть осторожными, беречь себя и детей.
московская область (подмосковье)
красногорск
коломна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коломна
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Андрей Воробьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коломна
При непогоде в Коломне пострадал один человек
Минздрав Подмосковья сообщил, что при непогоде в Коломне пострадала женщина