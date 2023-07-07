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СМИ: Путин нанес Западу унизительное поражение - РИА Новости, 07.07.2023
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14:51 07.07.2023 (обновлено: 16:02 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/porazhenie-1882806513.html
СМИ: Путин нанес Западу унизительное поражение
СМИ: Путин нанес Западу унизительное поражение - РИА Новости, 07.07.2023
СМИ: Путин нанес Западу унизительное поражение
Президент России Владимир Путин уже нанес Западу унизительное поражение, вернув русскоязычные территории, после распада СССР оказавшиеся в составе Украины, и... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:51
2023-07-07T16:02
политика
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
сша
нато
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже нанес Западу унизительное поражение, вернув русскоязычные территории, после распада СССР оказавшиеся в составе Украины, и показав слабость американского военно-промышленного комплекса, пишет обозреватель The Federalist Натаниэль Блейк."США не в состоянии воплотить амбициозную цель стать "арсеналом демократии", а одним энтузиазмом Украине не поможешь. &lt;…&gt; Ход боевых действий еще не предрешен, &lt;…&gt; но нам уже преподали горький урок: военная мощь резко ограничивается, если не удовлетворен ее спрос в оружии и других средствах ведения войны", — отметил автор.По его словам, Путин уже одерживает победу. Как отметил колумнист, разрекламированное летнее наступление ВСУ разочаровало, у Киева кончаются боеприпасы, а россияне только наращивают удары. Неспособность США поддерживать производство оружия на уровне военного времени не сулит Украине ничего хорошего, резюмировал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230706/raketa-1882679958.html
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политика, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, сша, нато
Политика, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, США, НАТО
СМИ: Путин нанес Западу унизительное поражение

Federalist: Путин нанес Западу тотальное поражение на Украине, показав немощность его ВПК

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже нанес Западу унизительное поражение, вернув русскоязычные территории, после распада СССР оказавшиеся в составе Украины, и показав слабость американского военно-промышленного комплекса, пишет обозреватель The Federalist Натаниэль Блейк.
«
"США не в состоянии воплотить амбициозную цель стать "арсеналом демократии", а одним энтузиазмом Украине не поможешь. <…> Ход боевых действий еще не предрешен, <…> но нам уже преподали горький урок: военная мощь резко ограничивается, если не удовлетворен ее спрос в оружии и других средствах ведения войны", — отметил автор.
По его словам, Путин уже одерживает победу. Как отметил колумнист, разрекламированное летнее наступление ВСУ разочаровало, у Киева кончаются боеприпасы, а россияне только наращивают удары. Неспособность США поддерживать производство оружия на уровне военного времени не сулит Украине ничего хорошего, резюмировал он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Прилетит обратно: на Западе ужаснулись после перехвата ракеты НАТО Россией
6 июля, 20:34
 
ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСШАНАТО
 
 
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