https://ria.ru/20230707/porazhenie-1882806513.html

СМИ: Путин нанес Западу унизительное поражение

СМИ: Путин нанес Западу унизительное поражение - РИА Новости, 07.07.2023

СМИ: Путин нанес Западу унизительное поражение

Президент России Владимир Путин уже нанес Западу унизительное поражение, вернув русскоязычные территории, после распада СССР оказавшиеся в составе Украины, и... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:51

2023-07-07T14:51

2023-07-07T16:02

политика

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россия

владимир путин

вооруженные силы украины

сша

нато

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже нанес Западу унизительное поражение, вернув русскоязычные территории, после распада СССР оказавшиеся в составе Украины, и показав слабость американского военно-промышленного комплекса, пишет обозреватель The Federalist Натаниэль Блейк."США не в состоянии воплотить амбициозную цель стать "арсеналом демократии", а одним энтузиазмом Украине не поможешь. <…> Ход боевых действий еще не предрешен, <…> но нам уже преподали горький урок: военная мощь резко ограничивается, если не удовлетворен ее спрос в оружии и других средствах ведения войны", — отметил автор.По его словам, Путин уже одерживает победу. Как отметил колумнист, разрекламированное летнее наступление ВСУ разочаровало, у Киева кончаются боеприпасы, а россияне только наращивают удары. Неспособность США поддерживать производство оружия на уровне военного времени не сулит Украине ничего хорошего, резюмировал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230706/raketa-1882679958.html

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политика, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, сша, нато