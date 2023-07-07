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Российские мусульмане помогут пострадавшим от пожаров в Курганской области

Российские мусульмане помогут пострадавшим от пожаров в Курганской области - РИА Новости, 07.07.2023

Российские мусульмане помогут пострадавшим от пожаров в Курганской области

Руководители духовных управлений мусульман РФ рассказали РИА Новости, что оказывают гуманитарную и иную помощь пострадавшим от пожара деревням в Курганской... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:36

2023-07-07T18:36

2023-07-07T18:36

религия

курганская область

россия

москва

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Руководители духовных управлений мусульман РФ рассказали РИА Новости, что оказывают гуманитарную и иную помощь пострадавшим от пожара деревням в Курганской области, в том числе, построят им новые дома. Как ранее заявляло СУСК РФ, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. По данным главы МЧС РФ Александра Куренкова, в Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли. "Духовное собрание мусульман России (ДСМР) и региональные структуры организации окажут поддержку жителям Курганской области. Мы не оставим наедине с их бедой. После случившегося в Зауралье пожара, мы собрали экстренный совет (мусульман), я дал свое благословение, и мы решили построить дом для учителя этой деревни", - рассказал РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов. Религиозный деятель отметил, что гуманитарная поддержка сегодня доходит не только татарской деревни Юлдус, но и до близлежащих деревень с русским населением. "Беда общая – помощь общая. Молитвенно мы поддерживаем жителей Курганской области", - добавил муфтий Крганов. "Духовное управление мусульман Москвы оплатило покупку и доставку более 40 холодильников для жителей деревни Юлдус, помощь продолжает поступать. Поддержка оказывается специальным распоряжением председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтия Равиля Гайнутдина. Он также призвал помогать (погорельцам) всех, кто это может сделать, будь то религиозные организации, их структуры или простые прихожане. Молимся за благополучие", - сообщил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Заместитель главы ДУМ РФ Рафик Фаттахетдинов также сообщил, что ДУМ РФ также построит дом для погорельцев. "В ближайшее время поедем в Курганскую область строить дом в деревне Юлдус", - добавил он. "Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль" при ДУМ РФ оказал помощь пострадавшим от пожаров жителям Курганской области на приобретение домашней техники. Просим последовать нашему примеру, поскольку религия призывает быть примером в благих делах", - сообщил руководитель центра Айдар Газизов. По словам главы татарской автономии Курганской области Марата Юнусова, в строительстве домов для погорельцев принимают участие более десяти мусульманских центров России. "Духовные управления мусульман, национальные татарские организации Москвы, Самарской и других областей, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Нижневартовска и многих других регионов самостоятельно строят дома для пострадавших в нашей деревне. Мы благодарны им", - рассказал РИА Новости мулла деревни Юлдус Ахмадулла Хабибуллин.

https://ria.ru/20230706/koran-1882633817.html

https://ria.ru/20230628/putin-1880984638.html

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