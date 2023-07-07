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Депутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку - РИА Новости, 07.07.2023
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11:35 07.07.2023 (обновлено: 12:04 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/pomosch-1882744933.html
Депутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку
Депутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку - РИА Новости, 07.07.2023
Депутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку
Снайперскую винтовку Лобаева приобрел для нужд бойцов СВО депутат улан-удэнского городского совета депутатов Вадим Бредний, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:35
2023-07-07T12:04
надежные люди
улан-удэ
безопасность
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УЛАН-УДЭ, 7 июл – РИА Новости. Снайперскую винтовку Лобаева приобрел для нужд бойцов СВО депутат улан-удэнского городского совета депутатов Вадим Бредний, сообщила в пятницу пресс-служба горсовета. "Вадим Бредний приобрел снайперскую винтовку для бойцов СВО… Речь идет о винтовке Лобаева, это самое дальнобойное стрелковое оружие, не имеющее зарубежных аналогов", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, с просьбой оказать содействие в приобретении дорогостоящей снайперской винтовки к депутату обратился командир отряда сил специального назначения. "Такое оружие сохраняет жизни наших земляков… Спасибо!" – приводятся в сообщении его слова. Отмечается, что депутат не первый раз оказывает помощь данному спецподразделению на СВО. Так, он уже помогал бойцам в приобретении медикаментов, спецоборудования, квадрокоптера.
https://ria.ru/20230706/pomosch-1882567673.html
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улан-удэ, безопасность
Надежные люди, Улан-Удэ, Безопасность
Депутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку

Депутат из Улан-Удэ Бредний приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку Лобаева

© ФотоДепутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку
Депутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото
Депутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку
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УЛАН-УДЭ, 7 июл – РИА Новости. Снайперскую винтовку Лобаева приобрел для нужд бойцов СВО депутат улан-удэнского городского совета депутатов Вадим Бредний, сообщила в пятницу пресс-служба горсовета.
"Вадим Бредний приобрел снайперскую винтовку для бойцов СВО… Речь идет о винтовке Лобаева, это самое дальнобойное стрелковое оружие, не имеющее зарубежных аналогов", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, с просьбой оказать содействие в приобретении дорогостоящей снайперской винтовки к депутату обратился командир отряда сил специального назначения. "Такое оружие сохраняет жизни наших земляков… Спасибо!" – приводятся в сообщении его слова.
Отмечается, что депутат не первый раз оказывает помощь данному спецподразделению на СВО. Так, он уже помогал бойцам в приобретении медикаментов, спецоборудования, квадрокоптера.
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