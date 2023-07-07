https://ria.ru/20230707/pomosch-1882744933.html
Депутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку
Депутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку - РИА Новости, 07.07.2023
Депутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку
Снайперскую винтовку Лобаева приобрел для нужд бойцов СВО депутат улан-удэнского городского совета депутатов Вадим Бредний, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:35
2023-07-07T11:35
2023-07-07T12:04
надежные люди
улан-удэ
безопасность
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УЛАН-УДЭ, 7 июл – РИА Новости. Снайперскую винтовку Лобаева приобрел для нужд бойцов СВО депутат улан-удэнского городского совета депутатов Вадим Бредний, сообщила в пятницу пресс-служба горсовета. "Вадим Бредний приобрел снайперскую винтовку для бойцов СВО… Речь идет о винтовке Лобаева, это самое дальнобойное стрелковое оружие, не имеющее зарубежных аналогов", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, с просьбой оказать содействие в приобретении дорогостоящей снайперской винтовки к депутату обратился командир отряда сил специального назначения. "Такое оружие сохраняет жизни наших земляков… Спасибо!" – приводятся в сообщении его слова. Отмечается, что депутат не первый раз оказывает помощь данному спецподразделению на СВО. Так, он уже помогал бойцам в приобретении медикаментов, спецоборудования, квадрокоптера.
https://ria.ru/20230706/pomosch-1882567673.html
https://ria.ru/20230614/primore-1877927863.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
улан-удэ, безопасность
Надежные люди, Улан-Удэ, Безопасность
Депутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку
Депутат из Улан-Удэ Бредний приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку Лобаева
УЛАН-УДЭ, 7 июл – РИА Новости. Снайперскую винтовку Лобаева приобрел для нужд бойцов СВО депутат улан-удэнского городского совета депутатов Вадим Бредний, сообщила в пятницу пресс-служба горсовета.
"Вадим Бредний приобрел снайперскую винтовку для бойцов СВО… Речь идет о винтовке Лобаева, это самое дальнобойное стрелковое оружие, не имеющее зарубежных аналогов", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, с просьбой оказать содействие в приобретении дорогостоящей снайперской винтовки к депутату обратился командир отряда сил специального назначения. "Такое оружие сохраняет жизни наших земляков… Спасибо!" – приводятся в сообщении его слова.
Отмечается, что депутат не первый раз оказывает помощь данному спецподразделению на СВО. Так, он уже помогал бойцам в приобретении медикаментов, спецоборудования, квадрокоптера.
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