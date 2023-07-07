https://ria.ru/20230707/pomosch-1882744933.html

Депутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку

Депутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку - РИА Новости, 07.07.2023

Депутат из Улан-Удэ приобрел для бойцов СВО снайперскую винтовку

Снайперскую винтовку Лобаева приобрел для нужд бойцов СВО депутат улан-удэнского городского совета депутатов Вадим Бредний, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:35

2023-07-07T11:35

2023-07-07T12:04

надежные люди

улан-удэ

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882752501_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_22bc5071f5a4a9350a310328d889b2a8.jpg

УЛАН-УДЭ, 7 июл – РИА Новости. Снайперскую винтовку Лобаева приобрел для нужд бойцов СВО депутат улан-удэнского городского совета депутатов Вадим Бредний, сообщила в пятницу пресс-служба горсовета. "Вадим Бредний приобрел снайперскую винтовку для бойцов СВО… Речь идет о винтовке Лобаева, это самое дальнобойное стрелковое оружие, не имеющее зарубежных аналогов", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, с просьбой оказать содействие в приобретении дорогостоящей снайперской винтовки к депутату обратился командир отряда сил специального назначения. "Такое оружие сохраняет жизни наших земляков… Спасибо!" – приводятся в сообщении его слова. Отмечается, что депутат не первый раз оказывает помощь данному спецподразделению на СВО. Так, он уже помогал бойцам в приобретении медикаментов, спецоборудования, квадрокоптера.

https://ria.ru/20230706/pomosch-1882567673.html

https://ria.ru/20230614/primore-1877927863.html

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

улан-удэ, безопасность