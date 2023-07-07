https://ria.ru/20230707/politseyskie-1882737490.html

Стало известно о состоянии полицейских, раненных в Кемеровской области

Стало известно о состоянии полицейских, раненных в Кемеровской области - РИА Новости, 07.07.2023

Стало известно о состоянии полицейских, раненных в Кемеровской области

Жизни и здоровью раненных неадекватным мужчиной полицейских в городе Киселевске ничто не угрожает, им назначено амбулаторное лечение, нападавший задержан,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:02

2023-07-07T11:02

2023-07-07T11:02

происшествия

кемеровская область

киселевск

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КЕМЕРОВО, 7 июл – РИА Новости. Жизни и здоровью раненных неадекватным мужчиной полицейских в городе Киселевске ничто не угрожает, им назначено амбулаторное лечение, нападавший задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Ранее со ссылкой на СУ СК по региону сообщалось, что неадекватный мужчина в Киселевске пришел в отделение полиции, ранил ножом двух правоохранителей и скрылся, его нашли, возбуждено уголовное дело. Как уточняет полицейский главк, на место были незамедлительно вызваны наряды госавтоинспекции, оперативники уголовного розыска, а также бойцы Росгвардии. На требования бросить ножи и прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, а при попытке задержания напал на них, ранив при этом ножом в плечо двоих сотрудников, после чего скрылся. "Жизни и здоровью полицейских ничто не угрожает, им назначено амбулаторное лечение. Сотрудники полиции установили личность нападавшего. Им оказался 32-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача. Подозреваемый задержан по ориентировке сотрудниками госавтоинспекции", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20230707/tuva-1882733273.html

кемеровская область

киселевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кемеровская область, киселевск