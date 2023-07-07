https://ria.ru/20230707/politseyskie-1882737490.html
Стало известно о состоянии полицейских, раненных в Кемеровской области
Стало известно о состоянии полицейских, раненных в Кемеровской области - РИА Новости, 07.07.2023
Стало известно о состоянии полицейских, раненных в Кемеровской области
Жизни и здоровью раненных неадекватным мужчиной полицейских в городе Киселевске ничто не угрожает, им назначено амбулаторное лечение, нападавший задержан,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:02
2023-07-07T11:02
2023-07-07T11:02
происшествия
кемеровская область
киселевск
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КЕМЕРОВО, 7 июл – РИА Новости. Жизни и здоровью раненных неадекватным мужчиной полицейских в городе Киселевске ничто не угрожает, им назначено амбулаторное лечение, нападавший задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Ранее со ссылкой на СУ СК по региону сообщалось, что неадекватный мужчина в Киселевске пришел в отделение полиции, ранил ножом двух правоохранителей и скрылся, его нашли, возбуждено уголовное дело. Как уточняет полицейский главк, на место были незамедлительно вызваны наряды госавтоинспекции, оперативники уголовного розыска, а также бойцы Росгвардии. На требования бросить ножи и прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, а при попытке задержания напал на них, ранив при этом ножом в плечо двоих сотрудников, после чего скрылся. "Жизни и здоровью полицейских ничто не угрожает, им назначено амбулаторное лечение. Сотрудники полиции установили личность нападавшего. Им оказался 32-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача. Подозреваемый задержан по ориентировке сотрудниками госавтоинспекции", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230707/tuva-1882733273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, киселевск
Происшествия, Кемеровская область, Киселевск
Стало известно о состоянии полицейских, раненных в Кемеровской области
Жизни и здоровью полицейских, раненных мужчиной с ножом в Киселевске, ничто не угрожает