Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о состоянии полицейских, раненных в Кемеровской области - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/politseyskie-1882737490.html
Стало известно о состоянии полицейских, раненных в Кемеровской области
Стало известно о состоянии полицейских, раненных в Кемеровской области - РИА Новости, 07.07.2023
Стало известно о состоянии полицейских, раненных в Кемеровской области
Жизни и здоровью раненных неадекватным мужчиной полицейских в городе Киселевске ничто не угрожает, им назначено амбулаторное лечение, нападавший задержан,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:02
2023-07-07T11:02
происшествия
кемеровская область
киселевск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
КЕМЕРОВО, 7 июл – РИА Новости. Жизни и здоровью раненных неадекватным мужчиной полицейских в городе Киселевске ничто не угрожает, им назначено амбулаторное лечение, нападавший задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Ранее со ссылкой на СУ СК по региону сообщалось, что неадекватный мужчина в Киселевске пришел в отделение полиции, ранил ножом двух правоохранителей и скрылся, его нашли, возбуждено уголовное дело. Как уточняет полицейский главк, на место были незамедлительно вызваны наряды госавтоинспекции, оперативники уголовного розыска, а также бойцы Росгвардии. На требования бросить ножи и прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, а при попытке задержания напал на них, ранив при этом ножом в плечо двоих сотрудников, после чего скрылся. "Жизни и здоровью полицейских ничто не угрожает, им назначено амбулаторное лечение. Сотрудники полиции установили личность нападавшего. Им оказался 32-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача. Подозреваемый задержан по ориентировке сотрудниками госавтоинспекции", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230707/tuva-1882733273.html
кемеровская область
киселевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, киселевск
Происшествия, Кемеровская область, Киселевск
Стало известно о состоянии полицейских, раненных в Кемеровской области

Жизни и здоровью полицейских, раненных мужчиной с ножом в Киселевске, ничто не угрожает

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 июл – РИА Новости. Жизни и здоровью раненных неадекватным мужчиной полицейских в городе Киселевске ничто не угрожает, им назначено амбулаторное лечение, нападавший задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Ранее со ссылкой на СУ СК по региону сообщалось, что неадекватный мужчина в Киселевске пришел в отделение полиции, ранил ножом двух правоохранителей и скрылся, его нашли, возбуждено уголовное дело.
Как уточняет полицейский главк, на место были незамедлительно вызваны наряды госавтоинспекции, оперативники уголовного розыска, а также бойцы Росгвардии. На требования бросить ножи и прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, а при попытке задержания напал на них, ранив при этом ножом в плечо двоих сотрудников, после чего скрылся.
"Жизни и здоровью полицейских ничто не угрожает, им назначено амбулаторное лечение. Сотрудники полиции установили личность нападавшего. Им оказался 32-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача. Подозреваемый задержан по ориентировке сотрудниками госавтоинспекции", – сообщает ведомство.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Житель Тувы убил сожительницу и напал на полицейских
Вчера, 10:47
 
ПроисшествияКемеровская областьКиселевск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала