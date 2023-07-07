Киев подвел НАТО к красной черте. О чем придется договариваться
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2020 на Яворовском полигоне во Львовской области
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Встреча лидеров стран Североатлантического альянса в Вильнюсе может стать серьезнейшим испытанием для них даже по сравнению с непростым прошлым годом. В военном блоке, консолидировавшемся против России, сильные разногласия. О проблемах НАТО — в материале РИА Новости.
Упущенный импульс
Предыдущий саммит состоялся год назад в Мадриде. Тогда приняли новую стратегическую концепцию. В центре внимания, понятно, был конфликт на Украине. Хотя в документе отмечалось, что НАТО не стремится к конфронтации с Москвой, именно Россию провозгласили "самой значительной и прямой угрозой безопасности".
© AP Photo / Bernat ArmangueЛидеры стран НАТО во время группового фото на саммите в Мадриде
© AP Photo / Bernat Armangue
Лидеры стран НАТО во время группового фото на саммите в Мадриде
Западные эксперты в один голос твердили, что действия Москвы укрепили альянс, придав мощный импульс развитию и вновь высветив его изначальную военную сущность.
То, что в НАТО тут же поспешили ранее нейтральные Швеция и Финляндия, — яркое тому свидетельство.
Но за год от былого единства не осталось и следа. К саммиту в Вильнюсе, назначенному на 11 и 12 июля, Североатлантический блок подходит если не разобщенным, то точно не монолитным.
Что предложат Киеву?
Сейчас даже наиболее горячие сторонники киевского режима — вроде Франции — признали: до окончания боевых действий Украину в НАТО не примут. Зеленский вроде бы согласился с таким подходом, но ждет хоть какой-то конкретики. А тут ясности нет.
© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
США и Германия опасаются повторения Бухарестской декларации 2008-го. Тогда Украину и Грузию пригласили в НАТО, но механизм не прописали. И, как считают на Западе, такая недосказанность привела к возросшей активности России.
С другой стороны, Прибалтика, Польша и центральноевропейские государства уверены, что Украина доказала свою ценность для НАТО. Поэтому все процедуры присоединения к блоку для Киева надо максимально упростить.
Кроме того, Зеленский требует гарантий безопасности. США предоставили их, но вне рамок альянса. Франция, Германия тоже готовы взять Украину под крыло, однако как именно — непонятно. Тут нужны не устные заверения, а четко прописанные формулировки. Что касается Польши и Прибалтики, их общую точку зрения по этому вопросу выразила премьер-министр Эстонии Кая Каллас: "Единственная действительно эффективная гарантия безопасности — это НАТО".
Государства, активно выступающие за североатлантическое будущее Украины, апеллируют к Швеции и Финляндии. Им путь в альянс открыли, минуя несколько предварительных стадий. Однако нынешнее положение дел в НАТО показывает: "экспресс-программа" тоже не помогает.
Шведский тупик
Хотя совместную заявку Стокгольма и Хельсинки рассмотрели в ускоренном порядке, Турция и Венгрия выступили против.
© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО
Анкару не устраивает в первую очередь лояльность Стокгольма к курдским группировкам, признанным в Турции и ЕС террористическими. В Швеции курды представлены даже в органах власти.
В итоге Финляндия вступает в НАТО отдельно. А вот к шведам претензий все больше. Недавний громкий скандал с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма вызвал негодование у мусульман всего мира. В Турции тут же дали понять: теперь зеленого света Швеция не дождется.
За нежелание пускать шведов в НАТО американский сенат решил отказать в поставках оружия Будапешту. Это веский аргумент, и венгры могут уступить, но для вето хватит и одной Турции.
Некоторые западные эксперты полагали, что Реджеп Тайип Эрдоган затягивал ратификацию шведской заявки из-за президентских выборов. Тем не менее он и сейчас с этим явно не спешит.
Наращивание обороны
Конфликт на Украине увеличил военные расходы в странах НАТО. Вильнюсский саммит должен инициировать обсуждение финансовой ситуации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал союзников платить по два процента ВВП в год — как полагается (это правило раньше почти никто не соблюдал). Прибалтика вызвалась тратить по три, Польша — все четыре.
© AP Photo / Alik KepliczФлаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
© AP Photo / Alik Keplicz
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Президент Литвы Гитанас Науседа настаивает на усилении обороны на востоке. Его очень беспокоит возможный "переезд" Евгения Пригожина и бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссию.
Ну и конечно, надо все больше помогать Украине. Однако мешают венгры. И уговорить их пока не удается.
Кто станет генсеком
Есть еще одна тема для обсуждения в Вильнюсе — кто возглавит альянс после Йенса Столтенберга. Срок его полномочий истекает осенью. Фигура генсека достаточно номинальная (основные решения принимает Вашингтон), но как "модератор" он все же важен.
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Среди кандидатов называют премьера Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, глав правительств Испании и Эстонии — Педро Санчеса и Каю Каллас.
Они представляют страны, по-разному видящие будущее блока. Поэтому не исключено, что в Вильнюсе договорятся оставить Столтенберга еще на год. Это удержит НАТО от раскола, но совершенно ясно, что любому генсеку понадобится немало усилий для демонстрации военного единства Запада.