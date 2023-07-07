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Киев подвел НАТО к красной черте. О чем придется договариваться

Киев подвел НАТО к красной черте. О чем придется договариваться - РИА Новости, 07.07.2023

Киев подвел НАТО к красной черте. О чем придется договариваться

Встреча лидеров стран Североатлантического альянса в Вильнюсе может стать серьезнейшим испытанием для них даже по сравнению с непростым прошлым годом. В военном РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T08:00

2023-07-07T08:00

2023-07-07T08:01

в мире

украина

киев

швеция

йенс столтенберг

владимир зеленский

кая каллас

нато

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Встреча лидеров стран Североатлантического альянса в Вильнюсе может стать серьезнейшим испытанием для них даже по сравнению с непростым прошлым годом. В военном блоке, консолидировавшемся против России, сильные разногласия. О проблемах НАТО — в материале РИА Новости.Упущенный импульсПредыдущий саммит состоялся год назад в Мадриде. Тогда приняли новую стратегическую концепцию. В центре внимания, понятно, был конфликт на Украине. Хотя в документе отмечалось, что НАТО не стремится к конфронтации с Москвой, именно Россию провозгласили "самой значительной и прямой угрозой безопасности".Западные эксперты в один голос твердили, что действия Москвы укрепили альянс, придав мощный импульс развитию и вновь высветив его изначальную военную сущность.То, что в НАТО тут же поспешили ранее нейтральные Швеция и Финляндия, — яркое тому свидетельство.Но за год от былого единства не осталось и следа. К саммиту в Вильнюсе, назначенному на 11 и 12 июля, Североатлантический блок подходит если не разобщенным, то точно не монолитным.Что предложат Киеву?Сейчас даже наиболее горячие сторонники киевского режима — вроде Франции — признали: до окончания боевых действий Украину в НАТО не примут. Зеленский вроде бы согласился с таким подходом, но ждет хоть какой-то конкретики. А тут ясности нет.США и Германия опасаются повторения Бухарестской декларации 2008-го. Тогда Украину и Грузию пригласили в НАТО, но механизм не прописали. И, как считают на Западе, такая недосказанность привела к возросшей активности России.С другой стороны, Прибалтика, Польша и центральноевропейские государства уверены, что Украина доказала свою ценность для НАТО. Поэтому все процедуры присоединения к блоку для Киева надо максимально упростить.Кроме того, Зеленский требует гарантий безопасности. США предоставили их, но вне рамок альянса. Франция, Германия тоже готовы взять Украину под крыло, однако как именно — непонятно. Тут нужны не устные заверения, а четко прописанные формулировки. Что касается Польши и Прибалтики, их общую точку зрения по этому вопросу выразила премьер-министр Эстонии Кая Каллас: "Единственная действительно эффективная гарантия безопасности — это НАТО".Государства, активно выступающие за североатлантическое будущее Украины, апеллируют к Швеции и Финляндии. Им путь в альянс открыли, минуя несколько предварительных стадий. Однако нынешнее положение дел в НАТО показывает: "экспресс-программа" тоже не помогает.Шведский тупикХотя совместную заявку Стокгольма и Хельсинки рассмотрели в ускоренном порядке, Турция и Венгрия выступили против.Анкару не устраивает в первую очередь лояльность Стокгольма к курдским группировкам, признанным в Турции и ЕС террористическими. В Швеции курды представлены даже в органах власти.В итоге Финляндия вступает в НАТО отдельно. А вот к шведам претензий все больше. Недавний громкий скандал с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма вызвал негодование у мусульман всего мира. В Турции тут же дали понять: теперь зеленого света Швеция не дождется.За нежелание пускать шведов в НАТО американский сенат решил отказать в поставках оружия Будапешту. Это веский аргумент, и венгры могут уступить, но для вето хватит и одной Турции.Некоторые западные эксперты полагали, что Реджеп Тайип Эрдоган затягивал ратификацию шведской заявки из-за президентских выборов. Тем не менее он и сейчас с этим явно не спешит.Наращивание обороныКонфликт на Украине увеличил военные расходы в странах НАТО. Вильнюсский саммит должен инициировать обсуждение финансовой ситуации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал союзников платить по два процента ВВП в год — как полагается (это правило раньше почти никто не соблюдал). Прибалтика вызвалась тратить по три, Польша — все четыре.Президент Литвы Гитанас Науседа настаивает на усилении обороны на востоке. Его очень беспокоит возможный "переезд" Евгения Пригожина и бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссию.Ну и конечно, надо все больше помогать Украине. Однако мешают венгры. И уговорить их пока не удается.Кто станет генсекомЕсть еще одна тема для обсуждения в Вильнюсе — кто возглавит альянс после Йенса Столтенберга. Срок его полномочий истекает осенью. Фигура генсека достаточно номинальная (основные решения принимает Вашингтон), но как "модератор" он все же важен.Среди кандидатов называют премьера Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, глав правительств Испании и Эстонии — Педро Санчеса и Каю Каллас.Они представляют страны, по-разному видящие будущее блока. Поэтому не исключено, что в Вильнюсе договорятся оставить Столтенберга еще на год. Это удержит НАТО от раскола, но совершенно ясно, что любому генсеку понадобится немало усилий для демонстрации военного единства Запада.

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в мире, украина, киев, швеция, йенс столтенберг, владимир зеленский, кая каллас, нато, евросоюз