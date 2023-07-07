Рейтинг@Mail.ru
Киев подвел НАТО к красной черте. О чем придется договариваться - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 07.07.2023 (обновлено: 08:01 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/politika-1881926616.html
Киев подвел НАТО к красной черте. О чем придется договариваться
Киев подвел НАТО к красной черте. О чем придется договариваться - РИА Новости, 07.07.2023
Киев подвел НАТО к красной черте. О чем придется договариваться
Встреча лидеров стран Североатлантического альянса в Вильнюсе может стать серьезнейшим испытанием для них даже по сравнению с непростым прошлым годом. В военном РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T08:00
2023-07-07T08:01
в мире
украина
киев
швеция
йенс столтенберг
владимир зеленский
кая каллас
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577397047_0:236:3154:2010_1920x0_80_0_0_bbb946781332012a2346a567154e5c6a.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Встреча лидеров стран Североатлантического альянса в Вильнюсе может стать серьезнейшим испытанием для них даже по сравнению с непростым прошлым годом. В военном блоке, консолидировавшемся против России, сильные разногласия. О проблемах НАТО — в материале РИА Новости.Упущенный импульсПредыдущий саммит состоялся год назад в Мадриде. Тогда приняли новую стратегическую концепцию. В центре внимания, понятно, был конфликт на Украине. Хотя в документе отмечалось, что НАТО не стремится к конфронтации с Москвой, именно Россию провозгласили "самой значительной и прямой угрозой безопасности".Западные эксперты в один голос твердили, что действия Москвы укрепили альянс, придав мощный импульс развитию и вновь высветив его изначальную военную сущность.То, что в НАТО тут же поспешили ранее нейтральные Швеция и Финляндия, — яркое тому свидетельство.Но за год от былого единства не осталось и следа. К саммиту в Вильнюсе, назначенному на 11 и 12 июля, Североатлантический блок подходит если не разобщенным, то точно не монолитным.Что предложат Киеву?Сейчас даже наиболее горячие сторонники киевского режима — вроде Франции — признали: до окончания боевых действий Украину в НАТО не примут. Зеленский вроде бы согласился с таким подходом, но ждет хоть какой-то конкретики. А тут ясности нет.США и Германия опасаются повторения Бухарестской декларации 2008-го. Тогда Украину и Грузию пригласили в НАТО, но механизм не прописали. И, как считают на Западе, такая недосказанность привела к возросшей активности России.С другой стороны, Прибалтика, Польша и центральноевропейские государства уверены, что Украина доказала свою ценность для НАТО. Поэтому все процедуры присоединения к блоку для Киева надо максимально упростить.Кроме того, Зеленский требует гарантий безопасности. США предоставили их, но вне рамок альянса. Франция, Германия тоже готовы взять Украину под крыло, однако как именно — непонятно. Тут нужны не устные заверения, а четко прописанные формулировки. Что касается Польши и Прибалтики, их общую точку зрения по этому вопросу выразила премьер-министр Эстонии Кая Каллас: "Единственная действительно эффективная гарантия безопасности — это НАТО".Государства, активно выступающие за североатлантическое будущее Украины, апеллируют к Швеции и Финляндии. Им путь в альянс открыли, минуя несколько предварительных стадий. Однако нынешнее положение дел в НАТО показывает: "экспресс-программа" тоже не помогает.Шведский тупикХотя совместную заявку Стокгольма и Хельсинки рассмотрели в ускоренном порядке, Турция и Венгрия выступили против.Анкару не устраивает в первую очередь лояльность Стокгольма к курдским группировкам, признанным в Турции и ЕС террористическими. В Швеции курды представлены даже в органах власти.В итоге Финляндия вступает в НАТО отдельно. А вот к шведам претензий все больше. Недавний громкий скандал с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма вызвал негодование у мусульман всего мира. В Турции тут же дали понять: теперь зеленого света Швеция не дождется.За нежелание пускать шведов в НАТО американский сенат решил отказать в поставках оружия Будапешту. Это веский аргумент, и венгры могут уступить, но для вето хватит и одной Турции.Некоторые западные эксперты полагали, что Реджеп Тайип Эрдоган затягивал ратификацию шведской заявки из-за президентских выборов. Тем не менее он и сейчас с этим явно не спешит.Наращивание обороныКонфликт на Украине увеличил военные расходы в странах НАТО. Вильнюсский саммит должен инициировать обсуждение финансовой ситуации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал союзников платить по два процента ВВП в год — как полагается (это правило раньше почти никто не соблюдал). Прибалтика вызвалась тратить по три, Польша — все четыре.Президент Литвы Гитанас Науседа настаивает на усилении обороны на востоке. Его очень беспокоит возможный "переезд" Евгения Пригожина и бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссию.Ну и конечно, надо все больше помогать Украине. Однако мешают венгры. И уговорить их пока не удается.Кто станет генсекомЕсть еще одна тема для обсуждения в Вильнюсе — кто возглавит альянс после Йенса Столтенберга. Срок его полномочий истекает осенью. Фигура генсека достаточно номинальная (основные решения принимает Вашингтон), но как "модератор" он все же важен.Среди кандидатов называют премьера Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, глав правительств Испании и Эстонии — Педро Санчеса и Каю Каллас.Они представляют страны, по-разному видящие будущее блока. Поэтому не исключено, что в Вильнюсе договорятся оставить Столтенберга еще на год. Это удержит НАТО от раскола, но совершенно ясно, что любому генсеку понадобится немало усилий для демонстрации военного единства Запада.
украина
киев
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577397047_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_a5d3a70d7d42acaf1f894acc79be3cc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, швеция, йенс столтенберг, владимир зеленский, кая каллас, нато, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Швеция, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Кая Каллас, НАТО, Евросоюз

Киев подвел НАТО к красной черте. О чем придется договариваться

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2020 на Яворовском полигоне во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2020 на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Встреча лидеров стран Североатлантического альянса в Вильнюсе может стать серьезнейшим испытанием для них даже по сравнению с непростым прошлым годом. В военном блоке, консолидировавшемся против России, сильные разногласия. О проблемах НАТО — в материале РИА Новости.

Упущенный импульс

Предыдущий саммит состоялся год назад в Мадриде. Тогда приняли новую стратегическую концепцию. В центре внимания, понятно, был конфликт на Украине. Хотя в документе отмечалось, что НАТО не стремится к конфронтации с Москвой, именно Россию провозгласили "самой значительной и прямой угрозой безопасности".
© AP Photo / Bernat ArmangueЛидеры стран НАТО во время группового фото на саммите в Мадриде
Лидеры стран НАТО во время группового фото на саммите в Мадриде - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Лидеры стран НАТО во время группового фото на саммите в Мадриде
Западные эксперты в один голос твердили, что действия Москвы укрепили альянс, придав мощный импульс развитию и вновь высветив его изначальную военную сущность.
То, что в НАТО тут же поспешили ранее нейтральные Швеция и Финляндия, — яркое тому свидетельство.
Но за год от былого единства не осталось и следа. К саммиту в Вильнюсе, назначенному на 11 и 12 июля, Североатлантический блок подходит если не разобщенным, то точно не монолитным.

Что предложат Киеву?

Сейчас даже наиболее горячие сторонники киевского режима — вроде Франции — признали: до окончания боевых действий Украину в НАТО не примут. Зеленский вроде бы согласился с таким подходом, но ждет хоть какой-то конкретики. А тут ясности нет.
© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
США и Германия опасаются повторения Бухарестской декларации 2008-го. Тогда Украину и Грузию пригласили в НАТО, но механизм не прописали. И, как считают на Западе, такая недосказанность привела к возросшей активности России.
С другой стороны, Прибалтика, Польша и центральноевропейские государства уверены, что Украина доказала свою ценность для НАТО. Поэтому все процедуры присоединения к блоку для Киева надо максимально упростить.
Кроме того, Зеленский требует гарантий безопасности. США предоставили их, но вне рамок альянса. Франция, Германия тоже готовы взять Украину под крыло, однако как именно — непонятно. Тут нужны не устные заверения, а четко прописанные формулировки. Что касается Польши и Прибалтики, их общую точку зрения по этому вопросу выразила премьер-министр Эстонии Кая Каллас: "Единственная действительно эффективная гарантия безопасности — это НАТО".
Государства, активно выступающие за североатлантическое будущее Украины, апеллируют к Швеции и Финляндии. Им путь в альянс открыли, минуя несколько предварительных стадий. Однако нынешнее положение дел в НАТО показывает: "экспресс-программа" тоже не помогает.

Шведский тупик

Хотя совместную заявку Стокгольма и Хельсинки рассмотрели в ускоренном порядке, Турция и Венгрия выступили против.
© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО
Анкару не устраивает в первую очередь лояльность Стокгольма к курдским группировкам, признанным в Турции и ЕС террористическими. В Швеции курды представлены даже в органах власти.
В итоге Финляндия вступает в НАТО отдельно. А вот к шведам претензий все больше. Недавний громкий скандал с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма вызвал негодование у мусульман всего мира. В Турции тут же дали понять: теперь зеленого света Швеция не дождется.
За нежелание пускать шведов в НАТО американский сенат решил отказать в поставках оружия Будапешту. Это веский аргумент, и венгры могут уступить, но для вето хватит и одной Турции.
Некоторые западные эксперты полагали, что Реджеп Тайип Эрдоган затягивал ратификацию шведской заявки из-за президентских выборов. Тем не менее он и сейчас с этим явно не спешит.

Наращивание обороны

Конфликт на Украине увеличил военные расходы в странах НАТО. Вильнюсский саммит должен инициировать обсуждение финансовой ситуации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал союзников платить по два процента ВВП в год — как полагается (это правило раньше почти никто не соблюдал). Прибалтика вызвалась тратить по три, Польша — все четыре.
© AP Photo / Alik KepliczФлаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Президент Литвы Гитанас Науседа настаивает на усилении обороны на востоке. Его очень беспокоит возможный "переезд" Евгения Пригожина и бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссию.
Ну и конечно, надо все больше помогать Украине. Однако мешают венгры. И уговорить их пока не удается.

Кто станет генсеком

Есть еще одна тема для обсуждения в Вильнюсе — кто возглавит альянс после Йенса Столтенберга. Срок его полномочий истекает осенью. Фигура генсека достаточно номинальная (основные решения принимает Вашингтон), но как "модератор" он все же важен.
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Среди кандидатов называют премьера Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, глав правительств Испании и Эстонии — Педро Санчеса и Каю Каллас.
Они представляют страны, по-разному видящие будущее блока. Поэтому не исключено, что в Вильнюсе договорятся оставить Столтенберга еще на год. Это удержит НАТО от раскола, но совершенно ясно, что любому генсеку понадобится немало усилий для демонстрации военного единства Запада.
 
В миреУкраинаКиевШвецияЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийКая КалласНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала