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Коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2023
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23:05 07.07.2023 (обновлено: 23:38 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/pogoda-1882908678.html
Коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за непогоды
Коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2023
Коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за непогоды
Гроза, дождь и ветер в отдельных городах Подмосковья стали причиной перехода коммунальных служб на усиленный режим работы, сообщил губернатор Московской области РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T23:05
2023-07-07T23:38
общество
жкх
московская область (подмосковье)
красногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андрей воробьев
коломна
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Гроза, дождь и ветер в отдельных городах Подмосковья стали причиной перехода коммунальных служб на усиленный режим работы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. "Гроза, дождь, град, ветер до 20 метров в секунду — то, что нас ожидает по сообщениям МЧС, до 12.00 8 июля. В некоторых городах Подмосковья уже видны последствия непогоды — Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Все наши коммунальные службы перешли на усиленный режим работы", - заявил губернатор в своём официальном телеграм-канале. Также Воробьёв порекомендовал жителям региона быть осторожными, беречь себя и детей.
московская область (подмосковье)
красногорск
коломна
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общество, жкх, московская область (подмосковье), красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей воробьев, коломна
Общество, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Красногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Андрей Воробьев, Коломна
Коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за непогоды

Коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкРаботники коммунальных служб откачивают воду на улице Вокзальная в Красногорске
Работники коммунальных служб откачивают воду на улице Вокзальная в Красногорске - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Работники коммунальных служб откачивают воду на улице Вокзальная в Красногорске. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Гроза, дождь и ветер в отдельных городах Подмосковья стали причиной перехода коммунальных служб на усиленный режим работы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Гроза, дождь, град, ветер до 20 метров в секунду — то, что нас ожидает по сообщениям МЧС, до 12.00 8 июля. В некоторых городах Подмосковья уже видны последствия непогоды — Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Все наши коммунальные службы перешли на усиленный режим работы", - заявил губернатор в своём официальном телеграм-канале.
Также Воробьёв порекомендовал жителям региона быть осторожными, беречь себя и детей.
 
ОбществоЖКХМосковская область (Подмосковье)КрасногорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Андрей ВоробьевКоломна
 
 
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