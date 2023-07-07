https://ria.ru/20230707/pogoda-1882906528.html

Почти 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть за ночь в Москве

Почти 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть за ночь в Москве - РИА Новости, 07.07.2023

Почти 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть за ночь в Москве

Почти 20% месячной нормы осадков или до 14 миллиметров может выпасть в отдельных районах Москвы за ночь, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T22:33

2023-07-07T22:33

2023-07-07T22:33

москва

мосводосток

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти 20% месячной нормы осадков или до 14 миллиметров может выпасть в отдельных районах Москвы за ночь, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в отдельных районах столицы за ночь может выпасть до 14 мм осадков. Это почти 20% от месячной нормы. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении. Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы. "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Сегодня и завтра возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице в непогоду", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20230707/uragan-1882905808.html

москва

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москва, мосводосток