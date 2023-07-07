Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило о грозе, ливне и сильном ветре в Москве в субботу - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/pogoda-1882896329.html
МЧС предупредило о грозе, ливне и сильном ветре в Москве в субботу
МЧС предупредило о грозе, ливне и сильном ветре в Москве в субботу - РИА Новости, 07.07.2023
МЧС предупредило о грозе, ливне и сильном ветре в Москве в субботу
Спасатели предупредили о сильном дожде, грозе, ливне и ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:02
2023-07-07T21:02
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801039410_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_4e6e86d721986075b762d08425237496.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном дожде, грозе, ливне и ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 00.00 08 июля и с сохранением до 12 часов 08 июля местами в Москве сохранится дождь, местами сильный, гроза, ливень. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20230705/pogoda-1882444164.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801039410_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_69e3d4cba4c504fb1e9b2048bd73edf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, россия
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Россия
МЧС предупредило о грозе, ливне и сильном ветре в Москве в субботу

МЧС предупредило о грозе, ливне и сильном ветре до 20 метров в секунду в Москве в субботу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина идет под зонтом во время дождя в Москве
Женщина идет под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Женщина идет под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном дожде, грозе, ливне и ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
«
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 00.00 08 июля и с сохранением до 12 часов 08 июля местами в Москве сохранится дождь, местами сильный, гроза, ливень. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
ВОЗ ожидает серию экстремальных погодных явлений в мире в ближайшие месяцы
5 июля, 18:56
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала