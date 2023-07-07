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МЧС предупредило о грозе, ливне и сильном ветре в Москве в субботу
МЧС предупредило о грозе, ливне и сильном ветре в Москве в субботу - РИА Новости, 07.07.2023
МЧС предупредило о грозе, ливне и сильном ветре в Москве в субботу
Спасатели предупредили о сильном дожде, грозе, ливне и ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:02
2023-07-07T21:02
2023-07-07T21:02
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном дожде, грозе, ливне и ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 00.00 08 июля и с сохранением до 12 часов 08 июля местами в Москве сохранится дождь, местами сильный, гроза, ливень. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, россия
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Россия
МЧС предупредило о грозе, ливне и сильном ветре в Москве в субботу
МЧС предупредило о грозе, ливне и сильном ветре до 20 метров в секунду в Москве в субботу