https://ria.ru/20230707/peregovory-1882901057.html

Белый дом опроверг информацию о тайных переговорах США и России по Украине

Белый дом опроверг информацию о тайных переговорах США и России по Украине - РИА Новости, 07.07.2023

Белый дом опроверг информацию о тайных переговорах США и России по Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал недавние публикации в СМИ о том, что представители американской стороны... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T21:43

2023-07-07T21:43

2023-07-07T21:49

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал недавние публикации в СМИ о том, что представители американской стороны якобы ведут секретные переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта, заявив, что в действительности такого не происходило."Я благодарен вам за данный вопрос, поскольку в данных публикациях шла речь о том, чего на самом деле не происходило", - сказал Салливан в ходе брифинга на площадке Белого дома.Ранее с аналогичным опровержением в Москве выступил российский МИД.

https://ria.ru/20230702/gibel-1881701184.html

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сша, россия, украина, в мире, джейк салливан