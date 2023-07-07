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Белый дом опроверг информацию о тайных переговорах США и России по Украине
Белый дом опроверг информацию о тайных переговорах США и России по Украине - РИА Новости, 07.07.2023
Белый дом опроверг информацию о тайных переговорах США и России по Украине
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал недавние публикации в СМИ о том, что представители американской стороны... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:43
2023-07-07T21:43
2023-07-07T21:49
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал недавние публикации в СМИ о том, что представители американской стороны якобы ведут секретные переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта, заявив, что в действительности такого не происходило."Я благодарен вам за данный вопрос, поскольку в данных публикациях шла речь о том, чего на самом деле не происходило", - сказал Салливан в ходе брифинга на площадке Белого дома.Ранее с аналогичным опровержением в Москве выступил российский МИД.
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сша, россия, украина, в мире, джейк салливан
США, Россия, Украина, В мире, Джейк Салливан
Белый дом опроверг информацию о тайных переговорах США и России по Украине
Белый дом опроверг публикации в СМИ о тайных переговорах США и России по Украине