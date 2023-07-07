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Белый дом опроверг информацию о тайных переговорах США и России по Украине - РИА Новости, 07.07.2023
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21:43 07.07.2023 (обновлено: 21:49 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/peregovory-1882901057.html
Белый дом опроверг информацию о тайных переговорах США и России по Украине
Белый дом опроверг информацию о тайных переговорах США и России по Украине - РИА Новости, 07.07.2023
Белый дом опроверг информацию о тайных переговорах США и России по Украине
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал недавние публикации в СМИ о том, что представители американской стороны... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:43
2023-07-07T21:49
сша
россия
украина
в мире
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал недавние публикации в СМИ о том, что представители американской стороны якобы ведут секретные переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта, заявив, что в действительности такого не происходило."Я благодарен вам за данный вопрос, поскольку в данных публикациях шла речь о том, чего на самом деле не происходило", - сказал Салливан в ходе брифинга на площадке Белого дома.Ранее с аналогичным опровержением в Москве выступил российский МИД.
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сша, россия, украина, в мире, джейк салливан
США, Россия, Украина, В мире, Джейк Салливан
Белый дом опроверг информацию о тайных переговорах США и России по Украине

Белый дом опроверг публикации в СМИ о тайных переговорах США и России по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал недавние публикации в СМИ о том, что представители американской стороны якобы ведут секретные переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта, заявив, что в действительности такого не происходило.
«
"Я благодарен вам за данный вопрос, поскольку в данных публикациях шла речь о том, чего на самом деле не происходило", - сказал Салливан в ходе брифинга на площадке Белого дома.
Ранее с аналогичным опровержением в Москве выступил российский МИД.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
В США рассказали, на что пошел Байден ради борьбы с Россией
2 июля, 00:55
 
СШАРоссияУкраинаВ миреДжейк Салливан
 
 
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