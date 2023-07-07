https://ria.ru/20230707/peregovory-1882777046.html

Источник назвал время начала переговоров Эрдогана и Зеленского

Источник назвал время начала переговоров Эрдогана и Зеленского - РИА Новости, 07.07.2023

Источник назвал время начала переговоров Эрдогана и Зеленского

Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским планируются в особняке Вахдеттин в Стамбуле в 19:00 по московскому времени, сообщил... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:07

2023-07-07T13:07

2023-07-07T13:16

стамбул

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

турция

украина

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АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским планируются в особняке Вахдеттин в Стамбуле в 19:00 по московскому времени, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Переговоры Эрдогана с Зеленским пройдут в пятницу в Стамбуле, ожидается обсуждение ситуации на Украине и зерновой сделки. Москва очень внимательно следит за переговорами президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским, Кремлю будет интересно узнать, о чем будет вестись речь, это важно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Начало переговоров планируется в 19:00 по местному времени (совпадает с мск), но планы могут измениться. Господин президент (Тайип Эрдоган) примет Владимира Зеленского в особняке Вахдеттин", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1882007167.html

стамбул

турция

украина

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стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, турция, украина