https://ria.ru/20230707/peregovory-1882777046.html
Источник назвал время начала переговоров Эрдогана и Зеленского
Источник назвал время начала переговоров Эрдогана и Зеленского - РИА Новости, 07.07.2023
Источник назвал время начала переговоров Эрдогана и Зеленского
Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским планируются в особняке Вахдеттин в Стамбуле в 19:00 по московскому времени, сообщил... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:07
2023-07-07T13:07
2023-07-07T13:16
стамбул
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
турция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810491519_0:0:783:440_1920x0_80_0_0_d49bd7c5ec159556c44fea789617d300.jpg
АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским планируются в особняке Вахдеттин в Стамбуле в 19:00 по московскому времени, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Переговоры Эрдогана с Зеленским пройдут в пятницу в Стамбуле, ожидается обсуждение ситуации на Украине и зерновой сделки. Москва очень внимательно следит за переговорами президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским, Кремлю будет интересно узнать, о чем будет вестись речь, это важно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Начало переговоров планируется в 19:00 по местному времени (совпадает с мск), но планы могут измениться. Господин президент (Тайип Эрдоган) примет Владимира Зеленского в особняке Вахдеттин", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230703/turtsiya-1882007167.html
стамбул
турция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810491519_0:0:733:550_1920x0_80_0_0_1798db548184087b6667800207f92fe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, турция, украина
Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Турция, Украина
Источник назвал время начала переговоров Эрдогана и Зеленского
Переговоры Эрдогана и Зеленского планируются в 19:00 по Москве в Стамбуле