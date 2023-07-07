https://ria.ru/20230707/peregovory-1882768597.html

В Кремле оценили заявление Лукашенко о возможных переговорах по Украине

В Кремле оценили заявление Лукашенко о возможных переговорах по Украине - РИА Новости, 07.07.2023

В Кремле оценили заявление Лукашенко о возможных переговорах по Украине

Россия никогда не закрывала дверь по переговорам на Украине, но перспектив сейчас для этого не усматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:38

2023-07-07T12:38

2023-07-07T12:38

специальная военная операция на украине

александр лукашенко

дмитрий песков

россия

украина

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия никогда не закрывала дверь по переговорам на Украине, но перспектив сейчас для этого не усматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров по мирному урегулированию. "На самых различных уровнях, включая высшие, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, но пока никак перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230706/peregovory-1882556097.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, дмитрий песков, россия, украина