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В Кремле оценили заявление Лукашенко о возможных переговорах по Украине - РИА Новости, 07.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/peregovory-1882768597.html
В Кремле оценили заявление Лукашенко о возможных переговорах по Украине
В Кремле оценили заявление Лукашенко о возможных переговорах по Украине - РИА Новости, 07.07.2023
В Кремле оценили заявление Лукашенко о возможных переговорах по Украине
Россия никогда не закрывала дверь по переговорам на Украине, но перспектив сейчас для этого не усматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:38
2023-07-07T12:38
специальная военная операция на украине
александр лукашенко
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия никогда не закрывала дверь по переговорам на Украине, но перспектив сейчас для этого не усматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров по мирному урегулированию. "На самых различных уровнях, включая высшие, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, но пока никак перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230706/peregovory-1882556097.html
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александр лукашенко, дмитрий песков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Россия, Украина
В Кремле оценили заявление Лукашенко о возможных переговорах по Украине

Песков: Россия никогда не закрывала дверь по переговорам на Украине

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия никогда не закрывала дверь по переговорам на Украине, но перспектив сейчас для этого не усматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров по мирному урегулированию.
"На самых различных уровнях, включая высшие, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, но пока никак перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем", - сказал Песков журналистам.
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Европа готова к переговорам по Украине, считает Лукашенко
6 июля, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковРоссияУкраина
 
 
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