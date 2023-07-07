https://ria.ru/20230707/peregovory-1882768597.html
В Кремле оценили заявление Лукашенко о возможных переговорах по Украине
В Кремле оценили заявление Лукашенко о возможных переговорах по Украине - РИА Новости, 07.07.2023
В Кремле оценили заявление Лукашенко о возможных переговорах по Украине
Россия никогда не закрывала дверь по переговорам на Украине, но перспектив сейчас для этого не усматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:38
2023-07-07T12:38
2023-07-07T12:38
специальная военная операция на украине
александр лукашенко
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия никогда не закрывала дверь по переговорам на Украине, но перспектив сейчас для этого не усматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров по мирному урегулированию. "На самых различных уровнях, включая высшие, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, но пока никак перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230706/peregovory-1882556097.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, дмитрий песков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Россия, Украина
В Кремле оценили заявление Лукашенко о возможных переговорах по Украине
Песков: Россия никогда не закрывала дверь по переговорам на Украине