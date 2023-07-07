https://ria.ru/20230707/park-1882718299.html

В Москве завершили работы по реабилитации прудов Лефортовского парка

В Москве завершили работы по реабилитации прудов Лефортовского парка - РИА Новости, 07.07.2023

В Москве завершили работы по реабилитации прудов Лефортовского парка

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка на востоке Москвы, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:14

2023-07-07T09:14

2023-07-07T09:14

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка на востоке Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка на востоке столицы. Главной задачей проекта было улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты всех восьми прудов, которые являются визитной карточкой одноименного исторического парка. Полностью очистили водоемы от илового осадка и мусора, на нескольких прудах толщина слоя ила достигала 1,3 метра, что в теплое время года приводило к активному цветению и зарастанию водорослями", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что работы по очистке водоемов выполнялись с применением двух технологий. "На прудах с малой площадью акватории производилось полное осушение, иловый осадок извлекался с помощью экскаватора. Большие водоемы оставляли с пониженным уровнем воды и очищали с помощью плавающего земснаряда "Ватермастер". После удаления более 20 тысяч кубометров иловых отложений средняя глубина всех водоемов парка увеличилась с двух до трех метров", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий жителей.

https://ria.ru/20230628/prudy-regulyatory-1880929153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы