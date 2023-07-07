Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершили работы по реабилитации прудов Лефортовского парка - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:14 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/park-1882718299.html
В Москве завершили работы по реабилитации прудов Лефортовского парка
В Москве завершили работы по реабилитации прудов Лефортовского парка - РИА Новости, 07.07.2023
В Москве завершили работы по реабилитации прудов Лефортовского парка
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка на востоке Москвы, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:14
2023-07-07T09:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835815598_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_22b2a038aae114408793cf801fadc4b9.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка на востоке Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка на востоке столицы. Главной задачей проекта было улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты всех восьми прудов, которые являются визитной карточкой одноименного исторического парка. Полностью очистили водоемы от илового осадка и мусора, на нескольких прудах толщина слоя ила достигала 1,3 метра, что в теплое время года приводило к активному цветению и зарастанию водорослями", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что работы по очистке водоемов выполнялись с применением двух технологий. "На прудах с малой площадью акватории производилось полное осушение, иловый осадок извлекался с помощью экскаватора. Большие водоемы оставляли с пониженным уровнем воды и очищали с помощью плавающего земснаряда "Ватермастер". После удаления более 20 тысяч кубометров иловых отложений средняя глубина всех водоемов парка увеличилась с двух до трех метров", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий жителей.
https://ria.ru/20230628/prudy-regulyatory-1880929153.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835815598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a3650b38156885df9d6c92c4eadb6bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве завершили работы по реабилитации прудов Лефортовского парка

На востоке Москвы завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкГрот в Лефортовском парке
Грот в Лефортовском парке - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
Грот в Лефортовском парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка на востоке Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.
«
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка на востоке столицы. Главной задачей проекта было улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты всех восьми прудов, которые являются визитной карточкой одноименного исторического парка. Полностью очистили водоемы от илового осадка и мусора, на нескольких прудах толщина слоя ила достигала 1,3 метра, что в теплое время года приводило к активному цветению и зарастанию водорослями", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что работы по очистке водоемов выполнялись с применением двух технологий.
"На прудах с малой площадью акватории производилось полное осушение, иловый осадок извлекался с помощью экскаватора. Большие водоемы оставляли с пониженным уровнем воды и очищали с помощью плавающего земснаряда "Ватермастер". После удаления более 20 тысяч кубометров иловых отложений средняя глубина всех водоемов парка увеличилась с двух до трех метров", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий жителей.
Проектное решение реконструкции искусственных прудов в Марьине - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
В Москве пруды-регуляторы станут акцентом благоустройства района Марьино
28 июня, 15:43
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала