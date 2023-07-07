https://ria.ru/20230707/park-1882718299.html
В Москве завершили работы по реабилитации прудов Лефортовского парка
В Москве завершили работы по реабилитации прудов Лефортовского парка - РИА Новости, 07.07.2023
В Москве завершили работы по реабилитации прудов Лефортовского парка
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка на востоке Москвы, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:14
2023-07-07T09:14
2023-07-07T09:14
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка на востоке Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка на востоке столицы. Главной задачей проекта было улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты всех восьми прудов, которые являются визитной карточкой одноименного исторического парка. Полностью очистили водоемы от илового осадка и мусора, на нескольких прудах толщина слоя ила достигала 1,3 метра, что в теплое время года приводило к активному цветению и зарастанию водорослями", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что работы по очистке водоемов выполнялись с применением двух технологий. "На прудах с малой площадью акватории производилось полное осушение, иловый осадок извлекался с помощью экскаватора. Большие водоемы оставляли с пониженным уровнем воды и очищали с помощью плавающего земснаряда "Ватермастер". После удаления более 20 тысяч кубометров иловых отложений средняя глубина всех водоемов парка увеличилась с двух до трех метров", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий жителей.
https://ria.ru/20230628/prudy-regulyatory-1880929153.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве завершили работы по реабилитации прудов Лефортовского парка
На востоке Москвы завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка на востоке Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.
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"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка на востоке столицы. Главной задачей проекта было улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты всех восьми прудов, которые являются визитной карточкой одноименного исторического парка. Полностью очистили водоемы от илового осадка и мусора, на нескольких прудах толщина слоя ила достигала 1,3 метра, что в теплое время года приводило к активному цветению и зарастанию водорослями", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что работы по очистке водоемов выполнялись с применением двух технологий.
"На прудах с малой площадью акватории производилось полное осушение, иловый осадок извлекался с помощью экскаватора. Большие водоемы оставляли с пониженным уровнем воды и очищали с помощью плавающего земснаряда "Ватермастер". После удаления более 20 тысяч кубометров иловых отложений средняя глубина всех водоемов парка увеличилась с двух до трех метров", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий жителей.
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