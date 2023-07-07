https://ria.ru/20230707/otravlenie-1882773025.html
Роспотребнадзор устанавливает причины отравления детей алкоголем на Урале
Роспотребнадзор устанавливает причины отравления детей алкоголем на Урале - РИА Новости, 07.07.2023
Роспотребнадзор устанавливает причины отравления детей алкоголем на Урале
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит мероприятия для выявления причин отравления детей алкоголем, метанол и психотропные вещества у... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:53
2023-07-07T12:53
2023-07-07T12:53
происшествия
здоровье - общество
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит мероприятия для выявления причин отравления детей алкоголем, метанол и психотропные вещества у пострадавших не обнаружены, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. По данным прокуратуры Свердловской области, в четверг группа подростков 2009 и 2010 годов рождения в поселке Пильная Первоуральска на берегу пруда распивала спиртные напитки, которые по их просьбе приобрела для них 20-летняя знакомая. "Управлением организован комплекс мероприятий, направленных на установление причин произошедшего. Проводится уточнение перечня продукции, послужившей причиной отравления, с целью отбора проб для проведения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230628/otravlenie-1880914307.html
свердловская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор устанавливает причины отравления детей алкоголем на Урале
Роспотребнадзор выясняет, как дети в Свердловской области отравились алкоголем
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит мероприятия для выявления причин отравления детей алкоголем, метанол и психотропные вещества у пострадавших не обнаружены, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры Свердловской области, в четверг группа подростков 2009 и 2010 годов рождения в поселке Пильная Первоуральска на берегу пруда распивала спиртные напитки, которые по их просьбе приобрела для них 20-летняя знакомая.
"Управлением организован комплекс мероприятий, направленных на установление причин произошедшего. Проводится уточнение перечня продукции, послужившей причиной отравления, с целью отбора проб для проведения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
В Алтайском крае шестеро подростков отравились алкоголем