https://ria.ru/20230707/otravlenie-1882773025.html

Роспотребнадзор устанавливает причины отравления детей алкоголем на Урале

Роспотребнадзор устанавливает причины отравления детей алкоголем на Урале - РИА Новости, 07.07.2023

Роспотребнадзор устанавливает причины отравления детей алкоголем на Урале

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит мероприятия для выявления причин отравления детей алкоголем, метанол и психотропные вещества у... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:53

2023-07-07T12:53

2023-07-07T12:53

происшествия

здоровье - общество

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит мероприятия для выявления причин отравления детей алкоголем, метанол и психотропные вещества у пострадавших не обнаружены, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. По данным прокуратуры Свердловской области, в четверг группа подростков 2009 и 2010 годов рождения в поселке Пильная Первоуральска на берегу пруда распивала спиртные напитки, которые по их просьбе приобрела для них 20-летняя знакомая. "Управлением организован комплекс мероприятий, направленных на установление причин произошедшего. Проводится уточнение перечня продукции, послужившей причиной отравления, с целью отбора проб для проведения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230628/otravlenie-1880914307.html

свердловская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)