https://ria.ru/20230707/otravlenie-1882725584.html
Отравившиеся на Урале дети мешали водку с пивом и коньяком
Отравившиеся на Урале дети мешали водку с пивом и коньяком - РИА Новости, 07.07.2023
Отравившиеся на Урале дети мешали водку с пивом и коньяком
Отравившиеся алкоголем дети в Первоуральске могли пить водку, коньяк и пиво – бутылки от этих напитков обнаружены на месте происшествия, сообщил журналистам в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:10
2023-07-07T10:10
2023-07-07T10:10
происшествия
первоуральск
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Отравившиеся алкоголем дети в Первоуральске могли пить водку, коньяк и пиво – бутылки от этих напитков обнаружены на месте происшествия, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По данным прокуратуры Свердловской области, в четверг группа подростков 2009 и 2010 годов рождения в поселке Пильная Первоуральска на берегу пруда распивала спиртные напитки, которые по их просьбе приобрела для них 20-летняя знакомая. Из-за отравления алкоголем десять подростков попали в больницу, у семи в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации. Состояние детей удовлетворительное, уточнял областной Минздрав. "Среди госпитализированных – девочка, 2010 года рождения, ученица школы №2, из полной семьи, и ее ровесники – из той же школы, а также из школ №32, №3. Все эти подростки на учете в ПДН не состоят. Двое из них помещены в детскую больницу, а еще двое с токсическим отравлением – в реанимационное отделение другой больницы. Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива", – говорится в релизе. По словам представителя полиции, устанавливается личность взрослой девушки, которая приобрела для детей алкоголь, а также анализируются меры, принятые администрацией города по занятости молодежи в летний период. "Очевидно, что несовершеннолетние слоняются без дела и без присмотра законных представителей", – отметил Горелых. Управление СК РФ по региону организовало проверку на предмет возможного преступления по статье 238 УК РФ (реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура взяла на контроль установление места реализации напитков и человека, купившего детям алкоголь.
https://ria.ru/20230704/otravlenie-1882057914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, первоуральск, свердловская область
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область
Отравившиеся на Урале дети мешали водку с пивом и коньяком
Дети, отравившиеся в свердловском Первоуральске алкоголем, мешали водку с пивом и коньяком
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Отравившиеся алкоголем дети в Первоуральске могли пить водку, коньяк и пиво – бутылки от этих напитков обнаружены на месте происшествия, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По данным прокуратуры Свердловской области
, в четверг группа подростков 2009 и 2010 годов рождения в поселке Пильная Первоуральска на берегу пруда распивала спиртные напитки, которые по их просьбе приобрела для них 20-летняя знакомая.
Из-за отравления алкоголем десять подростков попали в больницу, у семи в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации. Состояние детей удовлетворительное, уточнял областной Минздрав.
"Среди госпитализированных – девочка, 2010 года рождения, ученица школы №2, из полной семьи, и ее ровесники – из той же школы, а также из школ №32, №3. Все эти подростки на учете в ПДН не состоят. Двое из них помещены в детскую больницу, а еще двое с токсическим отравлением – в реанимационное отделение другой больницы. Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива", – говорится в релизе.
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По словам представителя полиции, устанавливается личность взрослой девушки, которая приобрела для детей алкоголь, а также анализируются меры, принятые администрацией города по занятости молодежи в летний период.
"Очевидно, что несовершеннолетние слоняются без дела и без присмотра законных представителей", – отметил Горелых.
Управление СК РФ
по региону организовало проверку на предмет возможного преступления по статье 238 УК РФ (реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура взяла на контроль установление места реализации напитков и человека, купившего детям алкоголь.
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