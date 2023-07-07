https://ria.ru/20230707/otravlenie-1882725584.html

Отравившиеся на Урале дети мешали водку с пивом и коньяком

Отравившиеся на Урале дети мешали водку с пивом и коньяком - РИА Новости, 07.07.2023

Отравившиеся на Урале дети мешали водку с пивом и коньяком

Отравившиеся алкоголем дети в Первоуральске могли пить водку, коньяк и пиво – бутылки от этих напитков обнаружены на месте происшествия, сообщил журналистам в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:10

2023-07-07T10:10

2023-07-07T10:10

происшествия

первоуральск

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Отравившиеся алкоголем дети в Первоуральске могли пить водку, коньяк и пиво – бутылки от этих напитков обнаружены на месте происшествия, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По данным прокуратуры Свердловской области, в четверг группа подростков 2009 и 2010 годов рождения в поселке Пильная Первоуральска на берегу пруда распивала спиртные напитки, которые по их просьбе приобрела для них 20-летняя знакомая. Из-за отравления алкоголем десять подростков попали в больницу, у семи в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации. Состояние детей удовлетворительное, уточнял областной Минздрав. "Среди госпитализированных – девочка, 2010 года рождения, ученица школы №2, из полной семьи, и ее ровесники – из той же школы, а также из школ №32, №3. Все эти подростки на учете в ПДН не состоят. Двое из них помещены в детскую больницу, а еще двое с токсическим отравлением – в реанимационное отделение другой больницы. Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива", – говорится в релизе. По словам представителя полиции, устанавливается личность взрослой девушки, которая приобрела для детей алкоголь, а также анализируются меры, принятые администрацией города по занятости молодежи в летний период. "Очевидно, что несовершеннолетние слоняются без дела и без присмотра законных представителей", – отметил Горелых. Управление СК РФ по региону организовало проверку на предмет возможного преступления по статье 238 УК РФ (реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура взяла на контроль установление места реализации напитков и человека, купившего детям алкоголь.

https://ria.ru/20230704/otravlenie-1882057914.html

https://ria.ru/20230706/shaurma-1882520694.html

первоуральск

свердловская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, первоуральск, свердловская область