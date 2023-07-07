https://ria.ru/20230707/otnosheniya-1882844541.html
В Госсовете КНР надеются на возвращение отношений с США в нужное русло
В Госсовете КНР надеются на возвращение отношений с США в нужное русло - РИА Новости, 07.07.2023
В Госсовете КНР надеются на возвращение отношений с США в нужное русло
Китай надеется, что США будут способствовать скорейшему возвращению двусторонних отношений в нужное русло, так как от отношений Пекина и Вашингтона зависит... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:56
2023-07-07T16:56
2023-07-07T16:58
в мире
китай
джанет йеллен
сша
цены на нефть
пекин
ли цян
дональд трамп
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ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Китай надеется, что США будут способствовать скорейшему возвращению двусторонних отношений в нужное русло, так как от отношений Пекина и Вашингтона зависит судьба человечества, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с главой минфина США Джанет Йеллен в Пекине. Йеллен 6-9 июля находится в Китае с визитом, который, по ее словам, дает возможность отладить связи между странами во избежание недопонимания в ситуации, когда американцы принимают меры в интересах национальной безопасности. "Надеемся, что американская сторона будет придерживаться рациональной и прагматичной позиции (в отношении Китая), вместе с Китаем будет двигаться навстречу друг другу, способствуя скорейшему возвращению китайско-американских отношений в нужное русло", - приводит слова премьера Госсовета Центральное телевидение Китая. Ли Цян подчеркнул, что от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества. По его словам, в основе взаимодействия стран должны лежать принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Ли Цян отметил, что укрепление сотрудничества между США и Китаем является "верным выбором" и "актуальной потребностью"."Обеим сторонам следует усиливать взаимодействие и добиваться консенсуса по важным вопросам в экономической сфере между двумя сторонами посредством откровенного обмена мнениями для того, чтобы придать стабильность и позитивную энергию китайско-американским экономическим отношениям", - добавил он.Министр финансов США посещает Китай впервые за четыре года - вслед за госсекретарем Энтони Блинкеном. В прошлый раз, в 2019 году, в Пекине побывал Стивен Мнучин, возглавлявший ведомство при экс-президенте Дональде Трампе. Несмотря на смену администрации в США и публичные заявления о стремлении нормализовать отношения с Пекином, уровень накопленных противоречий в сфере экономики и финансов перед приездом Йеллен едва ли не выше, чем при ее предшественнике. Основными раздражителями выступают ширящиеся ограничения на экспорт американских товаров и услуг, сохранение импортных пошлин времен Трампа на товары из КНР, постоянные угрозы в адрес Пекина из-за его сотрудничества с Москвой, рост мировой торговли в юанях при снижении влияния доллара в мире.
https://ria.ru/20230707/kitay-1882709349.html
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в мире, китай, джанет йеллен, сша, цены на нефть, пекин, ли цян, дональд трамп
В мире, Китай, Джанет Йеллен, США, Цены на нефть, Пекин, Ли Цян, Дональд Трамп
В Госсовете КНР надеются на возвращение отношений с США в нужное русло
Ли Цян заявил, что Китай надеется на скорейшее возвращение отношений с США в нужное русло
ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Китай надеется, что США будут способствовать скорейшему возвращению двусторонних отношений в нужное русло, так как от отношений Пекина и Вашингтона зависит судьба человечества, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с главой минфина США Джанет Йеллен в Пекине.
Йеллен 6-9 июля находится в Китае с визитом, который, по ее словам, дает возможность отладить связи между странами во избежание недопонимания в ситуации, когда американцы принимают меры в интересах национальной безопасности.
Китай выразил надежду на содействие США в нормализации торговых отношений
"Надеемся, что американская сторона будет придерживаться рациональной и прагматичной позиции (в отношении Китая), вместе с Китаем будет двигаться навстречу друг другу, способствуя скорейшему возвращению китайско-американских отношений в нужное русло", - приводит слова премьера Госсовета Центральное телевидение
Китая.
Ли Цян подчеркнул, что от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества.
По его словам, в основе взаимодействия стран должны лежать принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Ли Цян отметил, что укрепление сотрудничества между США и Китаем является "верным выбором" и "актуальной потребностью".
«
"Обеим сторонам следует усиливать взаимодействие и добиваться консенсуса по важным вопросам в экономической сфере между двумя сторонами посредством откровенного обмена мнениями для того, чтобы придать стабильность и позитивную энергию китайско-американским экономическим отношениям", - добавил он.
Блинкен заявил, что США хотят мирно сосуществовать с Китаем
Министр финансов США посещает Китай впервые за четыре года - вслед за госсекретарем Энтони Блинкеном
. В прошлый раз, в 2019 году, в Пекине побывал Стивен Мнучин
, возглавлявший ведомство при экс-президенте Дональде Трампе
. Несмотря на смену администрации в США и публичные заявления о стремлении нормализовать отношения с Пекином, уровень накопленных противоречий в сфере экономики и финансов перед приездом Йеллен едва ли не выше, чем при ее предшественнике.
Основными раздражителями выступают ширящиеся ограничения на экспорт американских товаров и услуг, сохранение импортных пошлин времен Трампа на товары из КНР, постоянные угрозы в адрес Пекина из-за его сотрудничества с Москвой
, рост мировой торговли в юанях при снижении влияния доллара в мире.
СМИ: США не хватит оружия в случае конфликта с Россией или Китаем