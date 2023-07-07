https://ria.ru/20230707/otnosheniya-1882844541.html

В Госсовете КНР надеются на возвращение отношений с США в нужное русло

В Госсовете КНР надеются на возвращение отношений с США в нужное русло - РИА Новости, 07.07.2023

В Госсовете КНР надеются на возвращение отношений с США в нужное русло

Китай надеется, что США будут способствовать скорейшему возвращению двусторонних отношений в нужное русло, так как от отношений Пекина и Вашингтона зависит... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:56

2023-07-07T16:56

2023-07-07T16:58

в мире

китай

джанет йеллен

сша

цены на нефть

пекин

ли цян

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857174702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e92ea2f8d971b699c3b7b6f33a615526.jpg

ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Китай надеется, что США будут способствовать скорейшему возвращению двусторонних отношений в нужное русло, так как от отношений Пекина и Вашингтона зависит судьба человечества, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с главой минфина США Джанет Йеллен в Пекине. Йеллен 6-9 июля находится в Китае с визитом, который, по ее словам, дает возможность отладить связи между странами во избежание недопонимания в ситуации, когда американцы принимают меры в интересах национальной безопасности. "Надеемся, что американская сторона будет придерживаться рациональной и прагматичной позиции (в отношении Китая), вместе с Китаем будет двигаться навстречу друг другу, способствуя скорейшему возвращению китайско-американских отношений в нужное русло", - приводит слова премьера Госсовета Центральное телевидение Китая. Ли Цян подчеркнул, что от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества. По его словам, в основе взаимодействия стран должны лежать принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Ли Цян отметил, что укрепление сотрудничества между США и Китаем является "верным выбором" и "актуальной потребностью"."Обеим сторонам следует усиливать взаимодействие и добиваться консенсуса по важным вопросам в экономической сфере между двумя сторонами посредством откровенного обмена мнениями для того, чтобы придать стабильность и позитивную энергию китайско-американским экономическим отношениям", - добавил он.Министр финансов США посещает Китай впервые за четыре года - вслед за госсекретарем Энтони Блинкеном. В прошлый раз, в 2019 году, в Пекине побывал Стивен Мнучин, возглавлявший ведомство при экс-президенте Дональде Трампе. Несмотря на смену администрации в США и публичные заявления о стремлении нормализовать отношения с Пекином, уровень накопленных противоречий в сфере экономики и финансов перед приездом Йеллен едва ли не выше, чем при ее предшественнике. Основными раздражителями выступают ширящиеся ограничения на экспорт американских товаров и услуг, сохранение импортных пошлин времен Трампа на товары из КНР, постоянные угрозы в адрес Пекина из-за его сотрудничества с Москвой, рост мировой торговли в юанях при снижении влияния доллара в мире.

https://ria.ru/20230707/kitay-1882709349.html

https://ria.ru/20230628/blinken-1880963160.html

https://ria.ru/20230706/konflikt-1882593136.html

китай

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, джанет йеллен, сша, цены на нефть, пекин, ли цян, дональд трамп