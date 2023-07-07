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Захарова: Запад давит на партнеров России по вопросам оружия для Киева - РИА Новости, 07.07.2023
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15:05 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/oruzhie-1882809881.html
Захарова: Запад давит на партнеров России по вопросам оружия для Киева
Захарова: Запад давит на партнеров России по вопросам оружия для Киева - РИА Новости, 07.07.2023
Захарова: Запад давит на партнеров России по вопросам оружия для Киева
На партнеров России по СНГ, ОДКБ и БРИКС оказывается давление по вопросу поставок Киеву вооружения российского и советского образца, подобные поставки в любом... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:05
2023-07-07T15:05
россия
киев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На партнеров России по СНГ, ОДКБ и БРИКС оказывается давление по вопросу поставок Киеву вооружения российского и советского образца, подобные поставки в любом случае станут известными и негативно скажутся на отношениях с РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В размещенном на сайте ведомства заявлении она отметила, что в СМИ появились сообщения об "охоте" западных стран по всему миру за вооружением, в том числе российского и советского образца, а также об оказании давления на страны, которые обладают данным вооружением, для поставок Киеву. "Помимо государств-партнеров и сателлитов стран НАТО и ЕС…, давлению подвергаются даже союзники и партнеры России по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС", - заявила Захарова, комментируя усилия западных стран по приобретению в третьих странах вооружений для Киева. "Соответствующие поставки… при любых обстоятельствах станут известны и самым негативным образом скажутся на перспективах двусторонних отношений с Российской Федерацией", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230707/zakharova-1882802320.html
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россия, киев, мария захарова, одкб, снг, брикс
Россия, Киев, Мария Захарова, ОДКБ, СНГ, БРИКС
Захарова: Запад давит на партнеров России по вопросам оружия для Киева

Захарова: Запад давит на партнеров России по вопросу советского оружия для Киева

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На партнеров России по СНГ, ОДКБ и БРИКС оказывается давление по вопросу поставок Киеву вооружения российского и советского образца, подобные поставки в любом случае станут известными и негативно скажутся на отношениях с РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В размещенном на сайте ведомства заявлении она отметила, что в СМИ появились сообщения об "охоте" западных стран по всему миру за вооружением, в том числе российского и советского образца, а также об оказании давления на страны, которые обладают данным вооружением, для поставок Киеву.
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"Помимо государств-партнеров и сателлитов стран НАТО и ЕС…, давлению подвергаются даже союзники и партнеры России по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС", - заявила Захарова, комментируя усилия западных стран по приобретению в третьих странах вооружений для Киева.
"Соответствующие поставки… при любых обстоятельствах станут известны и самым негативным образом скажутся на перспективах двусторонних отношений с Российской Федерацией", - подчеркнула она.
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