https://ria.ru/20230707/oruzhie-1882809881.html

Захарова: Запад давит на партнеров России по вопросам оружия для Киева

Захарова: Запад давит на партнеров России по вопросам оружия для Киева - РИА Новости, 07.07.2023

Захарова: Запад давит на партнеров России по вопросам оружия для Киева

На партнеров России по СНГ, ОДКБ и БРИКС оказывается давление по вопросу поставок Киеву вооружения российского и советского образца, подобные поставки в любом... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:05

2023-07-07T15:05

2023-07-07T15:05

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На партнеров России по СНГ, ОДКБ и БРИКС оказывается давление по вопросу поставок Киеву вооружения российского и советского образца, подобные поставки в любом случае станут известными и негативно скажутся на отношениях с РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В размещенном на сайте ведомства заявлении она отметила, что в СМИ появились сообщения об "охоте" западных стран по всему миру за вооружением, в том числе российского и советского образца, а также об оказании давления на страны, которые обладают данным вооружением, для поставок Киеву. "Помимо государств-партнеров и сателлитов стран НАТО и ЕС…, давлению подвергаются даже союзники и партнеры России по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС", - заявила Захарова, комментируя усилия западных стран по приобретению в третьих странах вооружений для Киева. "Соответствующие поставки… при любых обстоятельствах станут известны и самым негативным образом скажутся на перспективах двусторонних отношений с Российской Федерацией", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230707/zakharova-1882802320.html

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россия, киев, мария захарова, одкб, снг, брикс