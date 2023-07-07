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Ефимов: городской оператор проведет КРТ участка на западе Москвы
Ефимов: городской оператор проведет КРТ участка на западе Москвы - РИА Новости, 07.07.2023
Ефимов: городской оператор проведет КРТ участка на западе Москвы
Комплексное развитие территории (КРТ) неэффективно используемого участка в Тропарево-Никулино проведет городской оператор, реализация проекта даст городу 100... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:24
2023-07-07T14:24
2023-07-07T14:24
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Комплексное развитие территории (КРТ) неэффективно используемого участка в Тропарево-Никулино проведет городской оператор, реализация проекта даст городу 100 рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Неэффективно используемую территорию площадью свыше 1,6 гектара на улице Доктора Гааза реорганизует городской оператор – Казенное предприятие "Комплексное развитие территории". Объем инвестиций в проект — 4 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – почти 40 миллионов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на участке, расположенном недалеко от метро "Юго-Западная", оператор в течение пяти лет построит свыше 23 тысяч квадратных метров жилья и почти 10 тысяч квадратных метров общественной застройки, включая школу и физкультурно-оздоровительный комплекс.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка 7 триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Ранее сообщалось, что в Москве в активной стадии реализации находятся более 30 проектов КРТ на общей площади свыше 400 гектаров.
https://ria.ru/20230703/uchastki-1881547939.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Комплексное развитие территории (КРТ) неэффективно используемого участка в Тропарево-Никулино проведет городской оператор, реализация проекта даст городу 100 рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Неэффективно используемую территорию площадью свыше 1,6 гектара на улице Доктора Гааза реорганизует городской оператор – Казенное предприятие "Комплексное развитие территории". Объем инвестиций в проект — 4 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – почти 40 миллионов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на участке, расположенном недалеко от метро "Юго-Западная", оператор в течение пяти лет построит свыше 23 тысяч квадратных метров жилья и почти 10 тысяч квадратных метров общественной застройки, включая школу и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка 7 триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Ранее сообщалось, что в Москве
в активной стадии реализации находятся более 30 проектов КРТ на общей площади свыше 400 гектаров.
Ефимов: четыре неэффективно используемых участка будут реорганизованы