https://ria.ru/20230707/operator-1882220993.html

Ефимов: городской оператор проведет КРТ участка на западе Москвы

Ефимов: городской оператор проведет КРТ участка на западе Москвы - РИА Новости, 07.07.2023

Ефимов: городской оператор проведет КРТ участка на западе Москвы

Комплексное развитие территории (КРТ) неэффективно используемого участка в Тропарево-Никулино проведет городской оператор, реализация проекта даст городу 100... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:24

2023-07-07T14:24

2023-07-07T14:24

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Комплексное развитие территории (КРТ) неэффективно используемого участка в Тропарево-Никулино проведет городской оператор, реализация проекта даст городу 100 рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Неэффективно используемую территорию площадью свыше 1,6 гектара на улице Доктора Гааза реорганизует городской оператор – Казенное предприятие "Комплексное развитие территории". Объем инвестиций в проект — 4 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – почти 40 миллионов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на участке, расположенном недалеко от метро "Юго-Западная", оператор в течение пяти лет построит свыше 23 тысяч квадратных метров жилья и почти 10 тысяч квадратных метров общественной застройки, включая школу и физкультурно-оздоровительный комплекс.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка 7 триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Ранее сообщалось, что в Москве в активной стадии реализации находятся более 30 проектов КРТ на общей площади свыше 400 гектаров.

https://ria.ru/20230703/uchastki-1881547939.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва