https://ria.ru/20230707/odeyalo-1882848667.html
Прихожане храма на Кубани изготавливают одеяла для военных госпиталей
Прихожане храма на Кубани изготавливают одеяла для военных госпиталей - РИА Новости, 07.07.2023
Прихожане храма на Кубани изготавливают одеяла для военных госпиталей
Около 20 лоскутных одеял изготовили волонтеры на территории храма Спиридона Тримифунтского станицы Северской в Краснодарском крае, продукцию отправляют в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:57
2023-07-07T16:57
2023-07-07T16:57
надежные люди
краснодарский край
херсонская область
донецкая народная республика
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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Около 20 лоскутных одеял изготовили волонтеры на территории храма Спиридона Тримифунтского станицы Северской в Краснодарском крае, продукцию отправляют в военные госпитали и бойцам спецоперации, сообщила РИА Новости прихожанка храма Людмила Морозова. "Идея пришла батюшке храма. У нас очень много пенсионеров, которых нужно чем-то занять в зимний период. Сейчас шитьем занимается около 15 человек, среди них есть и работающие люди. Мы шьем с осени. Никто не умел это делать, все учились. Первое свое одеяло я собрала за два месяца. Всего мы изготовили около 20 одеял, сейчас в работе еще четыре", - рассказала Людмила. По словам собеседницы агентства, для изготовления одеял приглашают всех желающих, а те, кто совсем не умеет шить, занимаются дизайном изделий, также помогают сметать и резать ткань. Около двух недель назад отправили партию из пяти одеял. В летний сезон женщины продолжают шить изделия, чтобы к наступлению холодов отправить новую партию. "Хотелось доставить бойцам какую-то радость. Идея была согреть душу раненым и врачам, которые часами проводят операции. Это легкие одеяла, стираемые. С обеспечением тканью и синтепоном, а также техникой помогают те прихожане, которые не умеют шить. Так, например, недавно купили нам швейную машинку", - добавляет Людмила. Регент храма Алена Корнет добавила, что одеяла были отправлены в госпитали, пострадавшим мирным жителям и непосредственно военным. По её словам, бойцам отправляют облегченные одеяла с тонким синтепоном. Изделия отвозили в Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую Народную Республику. Отмечается, что женщины также изготавливают нижнее белье для бойцов, а в зимний период - шапки под каски и носки. Одна из прихожанок Светлана шьет для фронта носилки из парашютных строп, специально для этого купила профессиональную промышленную машину. Такие носилки легкие, переносные и могут вместиться в любой рюкзак. Всего представители храма уже отправили четыре машины гумпомощи, в которых также были собраны продукты питания и электроприборы. Весь этот груз направляют вместе с гуманитарной миссией, регулярно уходящей из Северского района края.
https://ria.ru/20230707/svo-1882829673.html
https://ria.ru/20230707/premii-1882772877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, херсонская область , донецкая народная республика
Надежные люди, Краснодарский край, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
Прихожане храма на Кубани изготавливают одеяла для военных госпиталей
Прихожане храма на Кубани изготавливают лоскутные одеяла для отправки в военные госпитали
КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Около 20 лоскутных одеял изготовили волонтеры на территории храма Спиридона Тримифунтского станицы Северской в Краснодарском крае, продукцию отправляют в военные госпитали и бойцам спецоперации, сообщила РИА Новости прихожанка храма Людмила Морозова.
"Идея пришла батюшке храма. У нас очень много пенсионеров, которых нужно чем-то занять в зимний период. Сейчас шитьем занимается около 15 человек, среди них есть и работающие люди. Мы шьем с осени. Никто не умел это делать, все учились. Первое свое одеяло я собрала за два месяца. Всего мы изготовили около 20 одеял, сейчас в работе еще четыре", - рассказала Людмила.
По словам собеседницы агентства, для изготовления одеял приглашают всех желающих, а те, кто совсем не умеет шить, занимаются дизайном изделий, также помогают сметать и резать ткань. Около двух недель назад отправили партию из пяти одеял. В летний сезон женщины продолжают шить изделия, чтобы к наступлению холодов отправить новую партию.
"Хотелось доставить бойцам какую-то радость. Идея была согреть душу раненым и врачам, которые часами проводят операции. Это легкие одеяла, стираемые. С обеспечением тканью и синтепоном, а также техникой помогают те прихожане, которые не умеют шить. Так, например, недавно купили нам швейную машинку", - добавляет Людмила.
Ростовская область направила бойцам СВО партию медикаментов и продуктов
Регент храма Алена Корнет добавила, что одеяла были отправлены в госпитали, пострадавшим мирным жителям и непосредственно военным. По её словам, бойцам отправляют облегченные одеяла с тонким синтепоном. Изделия отвозили в Запорожскую, Херсонскую области
и Донецкую Народную Республику
.
Отмечается, что женщины также изготавливают нижнее белье для бойцов, а в зимний период - шапки под каски и носки. Одна из прихожанок Светлана шьет для фронта носилки из парашютных строп, специально для этого купила профессиональную промышленную машину. Такие носилки легкие, переносные и могут вместиться в любой рюкзак. Всего представители храма уже отправили четыре машины гумпомощи, в которых также были собраны продукты питания и электроприборы. Весь этот груз направляют вместе с гуманитарной миссией, регулярно уходящей из Северского района
края.
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