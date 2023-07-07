https://ria.ru/20230707/obstrel-1882763922.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 07.07.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили 16 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Горловке за 25 минут, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:27

2023-07-07T12:27

2023-07-07T12:27

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Горловке за 25 минут, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. В 11.45 было выпущено еще шесть таких же снарядов по этому району и в 12.00 – пять снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, нато, донецкая народная республика