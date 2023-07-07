https://ria.ru/20230707/obstrel-1882741292.html
При обстреле Александровки полностью разрушено здание почты
При обстреле Александровки полностью разрушено здание почты - РИА Новости, 07.07.2023
При обстреле Александровки полностью разрушено здание почты
Здание почты полностью разрушено в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, зафиксировано прямое попадание снаряда в здание, сообщил мэр... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:16
2023-07-07T11:16
2023-07-07T11:22
донецк
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Здание почты полностью разрушено в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, зафиксировано прямое попадание снаряда в здание, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."В результате варварского утреннего обстрела поселка городского типа Александровка зафиксировано прямое попадание снаряда в здание почты по улице Школьной. Здание разрушено полностью", - написал Кулемзин.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20230707/spetsoperatsiya-1882733441.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, происшествия
Донецк, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Александровки полностью разрушено здание почты
При обстреле Александровки украинскими войсками полностью разрушено здание почты