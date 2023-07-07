https://ria.ru/20230707/obkhod-1882796940.html

Строительство Восточного обхода вокруг Липецка завершится в 2024 году

Строительство Восточного обхода вокруг Липецка завершится в 2024 году - РИА Новости, 07.07.2023

Строительство Восточного обхода вокруг Липецка завершится в 2024 году

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал возведение моста на заключительном отрезке Восточного обхода вокруг Липецка, строительство которого РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:32

2023-07-07T14:32

2023-07-07T14:32

липецкая область

игорь артамонов

липецк

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал возведение моста на заключительном отрезке Восточного обхода вокруг Липецка, строительство которого региональные власти планируют завершить в 2024 году, сообщили в пресс-службе администрации региона. Мост является одним из самых больших в Липецкой области. Его строительство – наиболее дорогая и сложная часть создания обхода. Стоимость в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" составляет два миллиарда рублей, отметили в пресс-службе. По мнению Артамонова, Восточный обход имеет важнейшее значение. Мост и прилегающий к нему 4-километровый участок дороги, расположенный неподалеку от особой экономической зоны "Липецк", замкнут транспортное кольцо вокруг областного центра и снимут значительную часть нагрузки с существующих мостов и городских дорог. Новая дорога поможет разгрузить трассы Липецк-Усмань и Липецк-Грязи, вывести транспортный поток за пределы города, связать аэропорт с промзоной, улучшит межрегиональные транспортные связи и упростит выход на федеральные трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий". "Прежде всего, будет удобно жителям города и окрестных районов. И, безусловно, это очень важный объект для особой экономической зоны, для улучшения межрегиональных транспортных связей. Подрядчик строит у нас не первый мост, пока не подводил, мы рассчитываем, что этот проект он выполнит раньше срока. Предпосылки к этому есть", — отметил по итогу проверки Артамонов. Губернатор добавил, восемь из девяти опор моста уже установлены, сделана гидроизоляция под асфальт. Кроме моста предстоит построить замыкающий участок Восточного обхода. Сейчас идут подготовительные работы.

https://ria.ru/20221227/dvizhenie-1841746636.html

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецк, липецкая область