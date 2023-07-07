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В Нью-Йорке при столкновении двух автобусов пострадали более 80 человек - РИА Новости, 07.07.2023
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05:25 07.07.2023 (обновлено: 08:19 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/nyu-york-1882708356.html
В Нью-Йорке при столкновении двух автобусов пострадали более 80 человек
В Нью-Йорке при столкновении двух автобусов пострадали более 80 человек - РИА Новости, 07.07.2023
В Нью-Йорке при столкновении двух автобусов пострадали более 80 человек
Более 80 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Нью-Йорке, сообщает телеканал АВС со ссылкой на пожарную службу. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T05:25
2023-07-07T08:19
нью-йорк (город)
манхэттен
в мире
авто
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 80 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Нью-Йорке, сообщает телеканал АВС со ссылкой на пожарную службу. Инцидент произошел в районе Манхэттена около семи часов вечера, когда двухэтажный туристический автобус врезался в автобус городской транспортной сети. В момент столкновения оба автобуса были полностью заполнены. Ранения получил по меньшей мере 81 человек, 18 из них были доставлены в больницу, еще 63 пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия. Очевидцы сообщают, что столкновение произошло из-за водителя туристического автобуса, проехавшего на красный свет.
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нью-йорк (город), манхэттен, в мире, авто
Нью-Йорк (город), Манхэттен, В мире, Авто
В Нью-Йорке при столкновении двух автобусов пострадали более 80 человек

В Нью-Йорке при столкновении двух автобусов пострадали более 80 человек

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 80 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Нью-Йорке, сообщает телеканал АВС со ссылкой на пожарную службу.
Инцидент произошел в районе Манхэттена около семи часов вечера, когда двухэтажный туристический автобус врезался в автобус городской транспортной сети.
В момент столкновения оба автобуса были полностью заполнены. Ранения получил по меньшей мере 81 человек, 18 из них были доставлены в больницу, еще 63 пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия.
Очевидцы сообщают, что столкновение произошло из-за водителя туристического автобуса, проехавшего на красный свет.
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