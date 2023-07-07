https://ria.ru/20230707/nyu-york-1882708356.html

В Нью-Йорке при столкновении двух автобусов пострадали более 80 человек

В Нью-Йорке при столкновении двух автобусов пострадали более 80 человек - РИА Новости, 07.07.2023

В Нью-Йорке при столкновении двух автобусов пострадали более 80 человек

Более 80 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Нью-Йорке, сообщает телеканал АВС со ссылкой на пожарную службу. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T05:25

2023-07-07T05:25

2023-07-07T08:19

нью-йорк (город)

манхэттен

в мире

авто

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 80 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Нью-Йорке, сообщает телеканал АВС со ссылкой на пожарную службу. Инцидент произошел в районе Манхэттена около семи часов вечера, когда двухэтажный туристический автобус врезался в автобус городской транспортной сети. В момент столкновения оба автобуса были полностью заполнены. Ранения получил по меньшей мере 81 человек, 18 из них были доставлены в больницу, еще 63 пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия. Очевидцы сообщают, что столкновение произошло из-за водителя туристического автобуса, проехавшего на красный свет.

https://ria.ru/20230703/avariya-1882027217.html

нью-йорк (город)

манхэттен

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нью-йорк (город), манхэттен, в мире, авто