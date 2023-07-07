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В Подмосковье в пятницу выпало до трети осадков от нормы июля - РИА Новости, 07.07.2023
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23:08 07.07.2023 (обновлено: 23:24 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/nepogoda-1882909094.html
В Подмосковье в пятницу выпало до трети осадков от нормы июля
В Подмосковье в пятницу выпало до трети осадков от нормы июля - РИА Новости, 07.07.2023
В Подмосковье в пятницу выпало до трети осадков от нормы июля
Больше всего осадков в Подмосковье выпало в Серпухове - 26 миллиметров или треть от климатической нормы июля, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T23:08
2023-07-07T23:24
общество
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
серпухов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Больше всего осадков в Подмосковье выпало в Серпухове - 26 миллиметров или треть от климатической нормы июля, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве за минувший день выпало от 0,7 миллиметра осадков на ВДНХ до 5 миллиметров на метеостанции МГУ. На карте погоды Московской области самой мокрой точкой стал Серпухов, там в осадкомеры метеорологов попало 26 миллиметров дождя, что составляет ровно треть от климатической нормы июля", - рассказал Леус. По его словам, сильные дожди прошли также в Кашире - 20 миллиметров, Коломне - 18 миллиметров - это чуть более четверти от месячной нормы июля, Михнево - 17 миллиметров и Воскресенске - 16 миллиметров. "Большинство метеостанций центральной и восточной части региона отметило грозы. Очаги града обошли метеостанции региона стороной. При грозах скорость ветра в порывах достигала 15 метров в секунду - в Серпухове", - добавил синоптик.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус, серпухов
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Михаил Леус, Серпухов
В Подмосковье в пятницу выпало до трети осадков от нормы июля

В Подмосковье в пятницу выпало до трети осадков от климатической нормы июля

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом во время дождя на одной из улиц в Москве
Женщина с зонтом во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Женщина с зонтом во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Больше всего осадков в Подмосковье выпало в Серпухове - 26 миллиметров или треть от климатической нормы июля, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"В Москве за минувший день выпало от 0,7 миллиметра осадков на ВДНХ до 5 миллиметров на метеостанции МГУ. На карте погоды Московской области самой мокрой точкой стал Серпухов, там в осадкомеры метеорологов попало 26 миллиметров дождя, что составляет ровно треть от климатической нормы июля", - рассказал Леус.
По его словам, сильные дожди прошли также в Кашире - 20 миллиметров, Коломне - 18 миллиметров - это чуть более четверти от месячной нормы июля, Михнево - 17 миллиметров и Воскресенске - 16 миллиметров.
«
"Большинство метеостанций центральной и восточной части региона отметило грозы. Очаги града обошли метеостанции региона стороной. При грозах скорость ветра в порывах достигала 15 метров в секунду - в Серпухове", - добавил синоптик.
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