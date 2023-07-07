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В подмосковной Коломне четыре улицы затопило из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2023
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22:43 07.07.2023 (обновлено: 23:46 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/nepogoda-1882907447.html
В подмосковной Коломне четыре улицы затопило из-за непогоды
В подмосковной Коломне четыре улицы затопило из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2023
В подмосковной Коломне четыре улицы затопило из-за непогоды
Улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле, а также площадь возле железнодорожной станции Голутвин затоплены после грозы в Коломне, сейчас подтопления РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T22:43
2023-07-07T23:46
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
происшествия
коломна
красногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле, а также площадь возле железнодорожной станции Голутвин затоплены после грозы в Коломне, сейчас подтопления ликвидируют, сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Московской области."В Коломне в результате непогоды затопило улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле и площадь возле ж/д станции Голутвин. В настоящее время подтопления ликвидируют 58 человек и 22 единицы техники", - заявили в ведомстве.Причиной инцидента стала непогода в регионе - гроза, дождь, град и ветер. По сообщениям МЧС, такая ситуация сохранится до 12.00 8 июля.В числе городов, сильнее всего ощутивших на себе последствия непогоды - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ранее он также заявил в своем официальном Telegram-канале, что коммунальные службы переходят на усиленный режим из-за последствий непогоды, и пожелал жителям региона быть осторожными, беречь себя и детей.
https://ria.ru/20230707/molniya-1882906094.html
московская область (подмосковье)
коломна
красногорск
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, происшествия, коломна, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Происшествия, Коломна, Красногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковной Коломне четыре улицы затопило из-за непогоды

Минтранс: в Коломне четыре улицы и площадь у ж/д станции затопило из-за непогоды

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобили во время дождя
Автомобили во время дождя - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобили во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле, а также площадь возле железнодорожной станции Голутвин затоплены после грозы в Коломне, сейчас подтопления ликвидируют, сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Московской области.
"В Коломне в результате непогоды затопило улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле и площадь возле ж/д станции Голутвин. В настоящее время подтопления ликвидируют 58 человек и 22 единицы техники", - заявили в ведомстве.
Причиной инцидента стала непогода в регионе - гроза, дождь, град и ветер. По сообщениям МЧС, такая ситуация сохранится до 12.00 8 июля.
В числе городов, сильнее всего ощутивших на себе последствия непогоды - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее он также заявил в своем официальном Telegram-канале, что коммунальные службы переходят на усиленный режим из-за последствий непогоды, и пожелал жителям региона быть осторожными, беречь себя и детей.
Вспышка молнии - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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Вчера, 22:33
 
Московская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПроисшествияКоломнаКрасногорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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