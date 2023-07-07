https://ria.ru/20230707/nepogoda-1882907447.html

В подмосковной Коломне четыре улицы затопило из-за непогоды

В подмосковной Коломне четыре улицы затопило из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2023

В подмосковной Коломне четыре улицы затопило из-за непогоды

Улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле, а также площадь возле железнодорожной станции Голутвин затоплены после грозы в Коломне, сейчас подтопления РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T22:43

2023-07-07T22:43

2023-07-07T23:46

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

происшествия

коломна

красногорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле, а также площадь возле железнодорожной станции Голутвин затоплены после грозы в Коломне, сейчас подтопления ликвидируют, сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Московской области."В Коломне в результате непогоды затопило улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле и площадь возле ж/д станции Голутвин. В настоящее время подтопления ликвидируют 58 человек и 22 единицы техники", - заявили в ведомстве.Причиной инцидента стала непогода в регионе - гроза, дождь, град и ветер. По сообщениям МЧС, такая ситуация сохранится до 12.00 8 июля.В числе городов, сильнее всего ощутивших на себе последствия непогоды - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ранее он также заявил в своем официальном Telegram-канале, что коммунальные службы переходят на усиленный режим из-за последствий непогоды, и пожелал жителям региона быть осторожными, беречь себя и детей.

https://ria.ru/20230707/molniya-1882906094.html

московская область (подмосковье)

коломна

красногорск

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, происшествия, коломна, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)