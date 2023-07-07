https://ria.ru/20230707/nepogoda-1882907447.html
В подмосковной Коломне четыре улицы затопило из-за непогоды
В подмосковной Коломне четыре улицы затопило из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2023
В подмосковной Коломне четыре улицы затопило из-за непогоды
Улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле, а также площадь возле железнодорожной станции Голутвин затоплены после грозы в Коломне, сейчас подтопления РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T22:43
2023-07-07T22:43
2023-07-07T23:46
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
происшествия
коломна
красногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819190567_0:65:3254:1895_1920x0_80_0_0_c17f194cac7aad3c02759fe17546eeb9.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле, а также площадь возле железнодорожной станции Голутвин затоплены после грозы в Коломне, сейчас подтопления ликвидируют, сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Московской области."В Коломне в результате непогоды затопило улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле и площадь возле ж/д станции Голутвин. В настоящее время подтопления ликвидируют 58 человек и 22 единицы техники", - заявили в ведомстве.Причиной инцидента стала непогода в регионе - гроза, дождь, град и ветер. По сообщениям МЧС, такая ситуация сохранится до 12.00 8 июля.В числе городов, сильнее всего ощутивших на себе последствия непогоды - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ранее он также заявил в своем официальном Telegram-канале, что коммунальные службы переходят на усиленный режим из-за последствий непогоды, и пожелал жителям региона быть осторожными, беречь себя и детей.
https://ria.ru/20230707/molniya-1882906094.html
московская область (подмосковье)
коломна
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819190567_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_00c6a431cca9deac4243d7e19aaa8991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, происшествия, коломна, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Происшествия, Коломна, Красногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковной Коломне четыре улицы затопило из-за непогоды
Минтранс: в Коломне четыре улицы и площадь у ж/д станции затопило из-за непогоды