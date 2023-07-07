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Ученый оценил перспективы навигации по магнитному полю Земли
Ученый оценил перспективы навигации по магнитному полю Земли - РИА Новости, 07.07.2023
Ученый оценил перспективы навигации по магнитному полю Земли
Спутниковая составляющая навигационной системы может через 10-15 лет стать не такой важной, как сейчас, основное место в решении навигационных задач могут... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T03:07
2023-07-07T03:07
2023-07-07T03:11
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
сергей донченко
земля
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Спутниковая составляющая навигационной системы может через 10-15 лет стать не такой важной, как сейчас, основное место в решении навигационных задач могут получить гравиметрические и магнитометрические технологии, рассказал РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Сергей Донченко. "Я думаю, что лет через 10-15 можно ожидать такое глобальное изменение. Сейчас гравиметрия и магнитометрия для ГЛОНАСС это ассистирующие системы, а потом вполне возможно, что они поменяются местами", - сказал Донченко. По его словам, к концу 2023 года должно быть завершено создание абсолютного квантового гравиметра. Такие приборы нужны, чтобы с их помощью повышать точность как спутниковой навигации, так и наземных устройств. Кроме того, точность системы ГЛОНАСС постепенно повышается не только за счёт её интеграции с другими технологиями, основанными на измерениях магнитного поля Земли - свой вклад вносят разработки новых стандартов частоты, новых измерительных средств как на наземном комплексе управления, так и на борту спутников, отметил ученый.
https://ria.ru/20230627/sputnik-1880727493.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), сергей донченко, земля
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Сергей Донченко, Земля
Ученый оценил перспективы навигации по магнитному полю Земли
Ученый Донченко: навигация по магнитному полю Земли может заменить спутниковую
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Спутниковая составляющая навигационной системы может через 10-15 лет стать не такой важной, как сейчас, основное место в решении навигационных задач могут получить гравиметрические и магнитометрические технологии, рассказал РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Сергей Донченко.
«
"Я думаю, что лет через 10-15 можно ожидать такое глобальное изменение. Сейчас гравиметрия и магнитометрия для ГЛОНАСС это ассистирующие системы, а потом вполне возможно, что они поменяются местами", - сказал Донченко.
По его словам, к концу 2023 года должно быть завершено создание абсолютного квантового гравиметра. Такие приборы нужны, чтобы с их помощью повышать точность как спутниковой навигации, так и наземных устройств.
Кроме того, точность системы ГЛОНАСС постепенно повышается не только за счёт её интеграции с другими технологиями, основанными на измерениях магнитного поля Земли - свой вклад вносят разработки новых стандартов частоты, новых измерительных средств как на наземном комплексе управления, так и на борту спутников, отметил ученый.
Второй спутник, разработанный в Кузбассе, выйдет на орбиту Земли