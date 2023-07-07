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Ученый оценил перспективы навигации по магнитному полю Земли

Ученый оценил перспективы навигации по магнитному полю Земли - РИА Новости, 07.07.2023

Ученый оценил перспективы навигации по магнитному полю Земли

Спутниковая составляющая навигационной системы может через 10-15 лет стать не такой важной, как сейчас, основное место в решении навигационных задач могут... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T03:07

2023-07-07T03:07

2023-07-07T03:11

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

сергей донченко

земля

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Спутниковая составляющая навигационной системы может через 10-15 лет стать не такой важной, как сейчас, основное место в решении навигационных задач могут получить гравиметрические и магнитометрические технологии, рассказал РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Сергей Донченко. "Я думаю, что лет через 10-15 можно ожидать такое глобальное изменение. Сейчас гравиметрия и магнитометрия для ГЛОНАСС это ассистирующие системы, а потом вполне возможно, что они поменяются местами", - сказал Донченко. По его словам, к концу 2023 года должно быть завершено создание абсолютного квантового гравиметра. Такие приборы нужны, чтобы с их помощью повышать точность как спутниковой навигации, так и наземных устройств. Кроме того, точность системы ГЛОНАСС постепенно повышается не только за счёт её интеграции с другими технологиями, основанными на измерениях магнитного поля Земли - свой вклад вносят разработки новых стандартов частоты, новых измерительных средств как на наземном комплексе управления, так и на борту спутников, отметил ученый.

https://ria.ru/20230627/sputnik-1880727493.html

земля

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федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), сергей донченко, земля