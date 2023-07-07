https://ria.ru/20230707/natsproekty-1882775207.html
Руденя: в Тверской области выросли темпы реализации нацпроектов
Руденя: в Тверской области выросли темпы реализации нацпроектов - РИА Новости, 07.07.2023
Руденя: в Тверской области выросли темпы реализации нацпроектов
В Тверской области выросли темпы реализации национальных и инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:59
2023-07-07T12:59
2023-07-07T13:00
тверская область
тверская область
игорь руденя
нацпроекты
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ТВЕРЬ, 7 июл — РИА Новости. В Тверской области выросли темпы реализации национальных и инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24. Тверь". По его словам, в прошлом году, в частности, завершено строительство порядка 330 километров газопроводов в 16 муниципальных образованиях. Газ пришел сразу в три ранее негазифицированных муниципалитета – Жарковский, Краснохолмский и Молоковский округа. Руденя сообщил, что в 2022 году отремонтировано более 600 километров дорог – в четыре раза больше, чем в 2016 году. В том числе, в соответствии с графиком ведется строительство Западного моста в Твери. Также строятся новые больницы, поликлиники, ФАПы и врачебные амбулатории, детские сады, школы, спортивные объекты, продолжаются проекты благоустройства. В прямом эфире Руденя назвал ключевые достижения прошлого года. "Мы не допустили падения экономики как на федеральном, так и региональном уровнях. Прошедший год был знаковым, рубежным. Мы не просто со всей страной достойно прошли испытания, но и успешно развивали наш потенциал. Тверская область вышла в новую экономическую категорию регионов, доходы которых превышают 100 миллиардов рублей. Обеспечен беспрецедентный уровень поддержки наших предприятий", – сказал Руденя. По его словам, федеральные и региональные меры позволили не допустить спада производства, сохранить рабочие места. Снизился уровень безработицы. Предприятия региона активно включились в процессы импортозамещения, освоили выпуск новой продукции. Выросла инвестиционная активность. Существенно увеличилось производство продукции сельского хозяйства.
https://ria.ru/20230111/remont-1844150767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, нацпроекты
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Нацпроекты
ТВЕРЬ, 7 июл — РИА Новости. В Тверской области выросли темпы реализации национальных и инфраструктурных проектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24. Тверь".
По его словам, в прошлом году, в частности, завершено строительство порядка 330 километров газопроводов в 16 муниципальных образованиях. Газ пришел сразу в три ранее негазифицированных муниципалитета – Жарковский, Краснохолмский и Молоковский округа.
Руденя сообщил, что в 2022 году отремонтировано более 600 километров дорог – в четыре раза больше, чем в 2016 году. В том числе, в соответствии с графиком ведется строительство Западного моста в Твери
. Также строятся новые больницы, поликлиники, ФАПы и врачебные амбулатории, детские сады, школы, спортивные объекты, продолжаются проекты благоустройства.
В прямом эфире Руденя назвал ключевые достижения прошлого года.
В Тверской области по нацпроекту в 2022 году отремонтировали 390 км дорог
"Мы не допустили падения экономики как на федеральном, так и региональном уровнях. Прошедший год был знаковым, рубежным. Мы не просто со всей страной достойно прошли испытания, но и успешно развивали наш потенциал. Тверская область
вышла в новую экономическую категорию регионов, доходы которых превышают 100 миллиардов рублей. Обеспечен беспрецедентный уровень поддержки наших предприятий", – сказал Руденя.
По его словам, федеральные и региональные меры позволили не допустить спада производства, сохранить рабочие места. Снизился уровень безработицы. Предприятия региона активно включились в процессы импортозамещения, освоили выпуск новой продукции. Выросла инвестиционная активность. Существенно увеличилось производство продукции сельского хозяйства.