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В парламенте Словакии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО
В парламенте Словакии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 07.07.2023
В парламенте Словакии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО
Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока там не будет мира, заявил в пятницу глава словацкого парламента Борис Коллар. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:10
2023-07-07T21:10
2023-07-07T21:10
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БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока там не будет мира, заявил в пятницу глава словацкого парламента Борис Коллар. "Это нужно сказать всем людям: никакое государства, в том числе и Украина, не может вступить в НАТО раньше, чем там наступит мир. Сначала на Украине должен быть мир. Никакая страна не может вступить в эту организацию, пока на ее территории идут военные действия", - сказал Коллар журналистам после встречи с Владимиром Зеленским, который в пятницу прибыл в Братиславу с визитом. Он отметил, что пока следует вести переговоры с Украиной, "дать им это приглашение". Ранее президент Словакии Зузана Чапутова в ходе совместной с Зеленским пресс-конференции заявила, что Украина станет членом НАТО, "когда это позволят обстоятельства". Бывший премьер-министр страны, лидер крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо в свою очередь считает, что членство Украины в НАТО противоречит национальным интересам Словакии. Он заявил в пятницу, что подталкивать Украину к НАТО могут лишь те, кто хочет развязать третью мировую войну.
https://ria.ru/20230707/slovakiya-1882890768.html
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В мире, Украина, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, НАТО, Словакия, Братислава, Зузана Чапутова, Ситуация в ДНР и ЛНР
В парламенте Словакии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО
Борис Коллар: Украина не сможет вступить в НАТО, пока там не будет мира