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В парламенте Словакии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 07.07.2023
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21:10 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/nato-1882897501.html
В парламенте Словакии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО
В парламенте Словакии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 07.07.2023
В парламенте Словакии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО
Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока там не будет мира, заявил в пятницу глава словацкого парламента Борис Коллар. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:10
2023-07-07T21:10
в мире
украина
владимир зеленский
роберт фицо
нато
словакия
братислава
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БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока там не будет мира, заявил в пятницу глава словацкого парламента Борис Коллар. "Это нужно сказать всем людям: никакое государства, в том числе и Украина, не может вступить в НАТО раньше, чем там наступит мир. Сначала на Украине должен быть мир. Никакая страна не может вступить в эту организацию, пока на ее территории идут военные действия", - сказал Коллар журналистам после встречи с Владимиром Зеленским, который в пятницу прибыл в Братиславу с визитом. Он отметил, что пока следует вести переговоры с Украиной, "дать им это приглашение". Ранее президент Словакии Зузана Чапутова в ходе совместной с Зеленским пресс-конференции заявила, что Украина станет членом НАТО, "когда это позволят обстоятельства". Бывший премьер-министр страны, лидер крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо в свою очередь считает, что членство Украины в НАТО противоречит национальным интересам Словакии. Он заявил в пятницу, что подталкивать Украину к НАТО могут лишь те, кто хочет развязать третью мировую войну.
https://ria.ru/20230707/slovakiya-1882890768.html
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в мире, украина, владимир зеленский, роберт фицо, нато, словакия, братислава, зузана чапутова, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, НАТО, Словакия, Братислава, Зузана Чапутова, Ситуация в ДНР и ЛНР
В парламенте Словакии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО

Борис Коллар: Украина не сможет вступить в НАТО, пока там не будет мира

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока там не будет мира, заявил в пятницу глава словацкого парламента Борис Коллар.
"Это нужно сказать всем людям: никакое государства, в том числе и Украина, не может вступить в НАТО раньше, чем там наступит мир. Сначала на Украине должен быть мир. Никакая страна не может вступить в эту организацию, пока на ее территории идут военные действия", - сказал Коллар журналистам после встречи с Владимиром Зеленским, который в пятницу прибыл в Братиславу с визитом.
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Он отметил, что пока следует вести переговоры с Украиной, "дать им это приглашение".
Ранее президент Словакии Зузана Чапутова в ходе совместной с Зеленским пресс-конференции заявила, что Украина станет членом НАТО, "когда это позволят обстоятельства".
Бывший премьер-министр страны, лидер крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо в свою очередь считает, что членство Украины в НАТО противоречит национальным интересам Словакии. Он заявил в пятницу, что подталкивать Украину к НАТО могут лишь те, кто хочет развязать третью мировую войну.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоберт ФицоНАТОСловакияБратиславаЗузана ЧапутоваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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