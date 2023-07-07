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Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 07.07.2023 (обновлено: 15:45 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/nastuplenie-1882803724.html
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 07.07.2023
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:35
2023-07-07T15:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.&quot;В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях&quot;, — уточнили в ведомстве.ВС России отбили десять атак противника на Донецком направлении в ДНР. Киев потерял свыше 420 военных убитыми и ранеными, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.На Краснолиманском направлении ВСУ пытались безуспешно наступать в районе Новоегоровки и Нововодяного в Луганской Народной Республике и Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы уничтожили до 95 украинских военных и несколько единиц техники.На Южнодонецком направлении российские тяжелые огнеметные системы и артиллерия Восточной группировки войск поразили подразделения ВСУ возле Урожайного в ДНР, отразив две атаки противника."В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", — рассказали в министерстве.Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО сбили самолет Су-25 противника, 13 беспилотников и перехватили 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
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донецкая народная республика
киев
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, су-25
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Киев, Су-25
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях

Минобороны: ВС России отразили попытки наступления украинских военных на трех направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС России
Работа расчета артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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Работа расчета артиллерии ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«

"В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях", — уточнили в ведомстве.

ВС России отбили десять атак противника на Донецком направлении в ДНР. Киев потерял свыше 420 военных убитыми и ранеными, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.
На Краснолиманском направлении ВСУ пытались безуспешно наступать в районе Новоегоровки и Нововодяного в Луганской Народной Республике и Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы уничтожили до 95 украинских военных и несколько единиц техники.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении
Вчера, 13:57
На Южнодонецком направлении российские тяжелые огнеметные системы и артиллерия Восточной группировки войск поразили подразделения ВСУ возле Урожайного в ДНР, отразив две атаки противника.
«
"В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", — рассказали в министерстве.
Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО сбили самолет Су-25 противника, 13 беспилотников и перехватили 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 июля, 17:01
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевСу-25
 
 
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