https://ria.ru/20230707/nastuplenie-1882791437.html

Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении

Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 07.07.2023

Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении

Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:57

2023-07-07T13:57

2023-07-07T14:23

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

владимир рогов

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Противник пошел большим количеством (подразделений. — Прим. ред.), но был остановлен. Украинские боевики пытались прорваться к нашей линии обороны, но понесли потери, были рассеяны и вынуждены спасаться бегством, отступая на исходные позиции и прячась в лесопосадках", — заявил собеседник агентства.Накануне вечером Рогов рассказал, что украинское командование бросило в атаку новые резервы в Запорожской области, в том числе на Ореховском направлении. Вооруженные силы России открыли по ним встречный шквальный огонь.Кроме того, он отмечал, что Киев целенаправленно бросает пехоту в атаку в Запорожской области через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники. Украинские власти не считаются с жизнями военных, бросая их на верную смерть во имя "западных интересов и амбиций", добавил Рогов.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Как отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что за месяц Вооруженные силы уничтожили в Запорожской области и Донбассе 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.

https://ria.ru/20230705/kontrnastuplenie-1882459482.html

запорожская область

киев

россия

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запорожская область, киев, владимир рогов, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, россия, владимир путин