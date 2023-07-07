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Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 07.07.2023 (обновлено: 14:23 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/nastuplenie-1882791437.html
Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении
Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 07.07.2023
Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении
Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:57
2023-07-07T14:23
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
владимир рогов
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.&quot;Противник пошел большим количеством (подразделений. — Прим. ред.), но был остановлен. Украинские боевики пытались прорваться к нашей линии обороны, но понесли потери, были рассеяны и вынуждены спасаться бегством, отступая на исходные позиции и прячась в лесопосадках&quot;, — заявил собеседник агентства.Накануне вечером Рогов рассказал, что украинское командование бросило в атаку новые резервы в Запорожской области, в том числе на Ореховском направлении. Вооруженные силы России открыли по ним встречный шквальный огонь.Кроме того, он отмечал, что Киев целенаправленно бросает пехоту в атаку в Запорожской области через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники. Украинские власти не считаются с жизнями военных, бросая их на верную смерть во имя "западных интересов и амбиций", добавил Рогов.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Как отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что за месяц Вооруженные силы уничтожили в Запорожской области и Донбассе 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.
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запорожская область, киев, владимир рогов, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Владимир Путин
Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении

Рогов: российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Противник пошел большим количеством (подразделений. — Прим. ред.), но был остановлен. Украинские боевики пытались прорваться к нашей линии обороны, но понесли потери, были рассеяны и вынуждены спасаться бегством, отступая на исходные позиции и прячась в лесопосадках", — заявил собеседник агентства.

Накануне вечером Рогов рассказал, что украинское командование бросило в атаку новые резервы в Запорожской области, в том числе на Ореховском направлении. Вооруженные силы России открыли по ним встречный шквальный огонь.
Кроме того, он отмечал, что Киев целенаправленно бросает пехоту в атаку в Запорожской области через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники. Украинские власти не считаются с жизнями военных, бросая их на верную смерть во имя "западных интересов и амбиций", добавил Рогов.
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Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
Как отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что за месяц Вооруженные силы уничтожили в Запорожской области и Донбассе 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевВладимир РоговСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияВладимир Путин
 
 
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