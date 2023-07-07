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В Кремле не исключили введение санкций против "Нафтогаза" - РИА Новости, 07.07.2023
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12:32 07.07.2023 (обновлено: 12:53 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/naftogaz-1882766020.html
В Кремле не исключили введение санкций против "Нафтогаза"
В Кремле не исключили введение санкций против "Нафтогаза" - РИА Новости, 07.07.2023
В Кремле не исключили введение санкций против "Нафтогаза"
Возможность введения санкций против "Нафтогаза" рассматривается, глава "Газпрома" Алексей Миллер накануне сделал достаточно аргументированное заявление, заявил... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:32
2023-07-07T12:53
москва
россия
нафтогаз украины
экономика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Возможность введения санкций против "Нафтогаза" рассматривается, глава "Газпрома" Алексей Миллер накануне сделал достаточно аргументированное заявление, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Миллер ранее заявил, что "Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, но сам нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. В случае продолжения недобросовестных действий со стороны "Нафтогаза" нельзя исключить санкций со стороны РФ."Конечно, это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома". Там изложены причины, почему такая возможность не исключена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" и рассматривается ли такая возможность.Москва будет очень внимательно отслеживать ситуацию с "Нафтогазом" и не позволит ущемлять интересы России, добавил Песков."Все, конечно, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в этой области, о чем вчера говорил Миллер, будем очень внимательно отслеживать эту ситуацию. Естественно, мы не позволим ущемлять наши интересы, интересы нашей компании",- сказал он журналистам.Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема - до 40–42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.В результате снижения поставок "Нафтогаз" подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома". Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по соглашению об оказании услуги по организации транспортировки природного газа от 30 декабря 2019 года. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в сентябре 2022 года заявлял, что компания не откажется от арбитражного разбирательства, несмотря на риск попасть под российские санкции.
https://ria.ru/20230413/kompensatsii-1865033465.html
https://ria.ru/20230623/naftogaz-1879922558.html
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москва, россия, нафтогаз украины, экономика
Москва, Россия, Нафтогаз Украины, Экономика
В Кремле не исключили введение санкций против "Нафтогаза"

Песков: вопрос введения санкций против "Нафтогаза" рассматривается

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Здание национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Возможность введения санкций против "Нафтогаза" рассматривается, глава "Газпрома" Алексей Миллер накануне сделал достаточно аргументированное заявление, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Миллер ранее заявил, что "Нафтогаз Украины" продолжает попытки организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, но сам нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. В случае продолжения недобросовестных действий со стороны "Нафтогаза" нельзя исключить санкций со стороны РФ.
"Конечно, это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома". Там изложены причины, почему такая возможность не исключена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" и рассматривается ли такая возможность.
Москва будет очень внимательно отслеживать ситуацию с "Нафтогазом" и не позволит ущемлять интересы России, добавил Песков.
"Все, конечно, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в этой области, о чем вчера говорил Миллер, будем очень внимательно отслеживать эту ситуацию. Естественно, мы не позволим ущемлять наши интересы, интересы нашей компании",- сказал он журналистам.
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Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема - до 40–42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.
В результате снижения поставок "Нафтогаз" подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома". Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по соглашению об оказании услуги по организации транспортировки природного газа от 30 декабря 2019 года. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в сентябре 2022 года заявлял, что компания не откажется от арбитражного разбирательства, несмотря на риск попасть под российские санкции.
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