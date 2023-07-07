https://ria.ru/20230707/mosty-1882854377.html
Специалисты приступили к обновлению пяти мостов в Москве
Специалисты приступили к обновлению пяти мостов в Москве - РИА Новости, 07.07.2023
Специалисты приступили к обновлению пяти мостов в Москве
Специалисты приступили к обновлению пяти мостов в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:26
2023-07-07T17:26
2023-07-07T17:26
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общество
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты приступили к обновлению пяти мостов в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Содержанию инженерных сооружений в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, они проходят регулярные обследования. В этом году проводим масштабные мероприятия по обновлению пяти столичных мостов – выполним работы по пескоструйной очистке и покраске сооружений. Задействуем в них баржу весом 1 тысяча тонн с буксиром, на которой располагается площадка с автовышками и компрессорами", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что работы на одном объекте занимают примерно 2-4 дня, их выполняет бригада из пяти специалистов Комплекса городского хозяйства "Очистим и покрасим: пешеходный мост Богдана Хмельницкого, Бородинский мост, Новоарбатский мост, Дорогомиловский мост (Москва-Сити ТТК), Шелепихинский мост", - дополняется в сообщении. Уточняется, что буксировка баржи производится в ночное время суток, она не будет заходить на судовой ход, потому ограничений движения теплоходов не потребуется.
https://realty.ria.ru/20230407/most-1863723656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты приступили к обновлению пяти мостов в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Содержанию инженерных сооружений в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, они проходят регулярные обследования. В этом году проводим масштабные мероприятия по обновлению пяти столичных мостов – выполним работы по пескоструйной очистке и покраске сооружений. Задействуем в них баржу весом 1 тысяча тонн с буксиром, на которой располагается площадка с автовышками и компрессорами", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.
Отмечается, что работы на одном объекте занимают примерно 2-4 дня, их выполняет бригада из пяти специалистов Комплекса городского хозяйства
"Очистим и покрасим: пешеходный мост Богдана Хмельницкого, Бородинский мост, Новоарбатский мост, Дорогомиловский мост (Москва-Сити ТТК), Шелепихинский мост", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что буксировка баржи производится в ночное время суток, она не будет заходить на судовой ход, потому ограничений движения теплоходов не потребуется.
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