https://ria.ru/20230707/mosty-1882854377.html

Специалисты приступили к обновлению пяти мостов в Москве

Специалисты приступили к обновлению пяти мостов в Москве - РИА Новости, 07.07.2023

Специалисты приступили к обновлению пяти мостов в Москве

Специалисты приступили к обновлению пяти мостов в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:26

2023-07-07T17:26

2023-07-07T17:26

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общество

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специалисты приступили к обновлению пяти мостов в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Содержанию инженерных сооружений в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, они проходят регулярные обследования. В этом году проводим масштабные мероприятия по обновлению пяти столичных мостов – выполним работы по пескоструйной очистке и покраске сооружений. Задействуем в них баржу весом 1 тысяча тонн с буксиром, на которой располагается площадка с автовышками и компрессорами", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что работы на одном объекте занимают примерно 2-4 дня, их выполняет бригада из пяти специалистов Комплекса городского хозяйства "Очистим и покрасим: пешеходный мост Богдана Хмельницкого, Бородинский мост, Новоарбатский мост, Дорогомиловский мост (Москва-Сити ТТК), Шелепихинский мост", - дополняется в сообщении. Уточняется, что буксировка баржи производится в ночное время суток, она не будет заходить на судовой ход, потому ограничений движения теплоходов не потребуется.

https://realty.ria.ru/20230407/most-1863723656.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы