Рейтинг@Mail.ru
Около 260 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 07.07.2023 (обновлено: 19:43 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/most-1882860631.html
Около 260 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи
Около 260 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи - РИА Новости, 07.07.2023
Около 260 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи
Затор более 260 автомобилей образовался со стороны Крыма на автоподходах к Крымскому мосту, сообщается в телеграм-канале "Главный мост", созданный в помощь... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:42
2023-07-07T19:43
авто
краснодарский край
николай лукашенко
керчь
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583517_0:256:3186:2048_1920x0_80_0_0_cc67e675e93b279e699db5a24ccc22e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Затор более 260 автомобилей образовался со стороны Крыма на автоподходах к Крымскому мосту, сообщается в телеграм-канале "Главный мост", созданный в помощь автотуристам."Со стороны Тамани очереди на досмотр нет. Со стороны Керчи очереди ожидают около 260 транспортных средств. Время ожидания может составить более часа", - говорится в сообщении. С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до 4 километров. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра. В среду днем министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края нет, также отсутствует очередь на мост со стороны Крыма. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230703/most-1881978005.html
https://ria.ru/20230703/most-1881922040.html
краснодарский край
керчь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583517_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_a3a6caea0093153f5c8ffa124a1aa0ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, краснодарский край, николай лукашенко, керчь, республика крым
Авто, Краснодарский край, Николай Лукашенко, Керчь, Республика Крым
Около 260 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи

Порядка 260 автомобилей со стороны Керчи ожидают проезда по Крымскому мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Затор более 260 автомобилей образовался со стороны Крыма на автоподходах к Крымскому мосту, сообщается в телеграм-канале "Главный мост", созданный в помощь автотуристам.
«
"Со стороны Тамани очереди на досмотр нет. Со стороны Керчи очереди ожидают около 260 транспортных средств. Время ожидания может составить более часа", - говорится в сообщении.
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра
3 июля, 17:37
С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до 4 километров. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра. В среду днем министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края нет, также отсутствует очередь на мост со стороны Крыма.
Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Турпортал опубликовал рекомендации для проезда по Крымскому мосту
3 июля, 14:21
 
АвтоКраснодарский крайНиколай ЛукашенкоКерчьРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала