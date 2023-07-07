https://ria.ru/20230707/most-1882860631.html
Около 260 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи
Около 260 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи - РИА Новости, 07.07.2023
Около 260 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи
Затор более 260 автомобилей образовался со стороны Крыма на автоподходах к Крымскому мосту, сообщается в телеграм-канале "Главный мост", созданный в помощь... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:42
2023-07-07T17:42
2023-07-07T19:43
авто
краснодарский край
николай лукашенко
керчь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Затор более 260 автомобилей образовался со стороны Крыма на автоподходах к Крымскому мосту, сообщается в телеграм-канале "Главный мост", созданный в помощь автотуристам."Со стороны Тамани очереди на досмотр нет. Со стороны Керчи очереди ожидают около 260 транспортных средств. Время ожидания может составить более часа", - говорится в сообщении. С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до 4 километров. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра. В среду днем министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края нет, также отсутствует очередь на мост со стороны Крыма. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230703/most-1881978005.html
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авто, краснодарский край, николай лукашенко, керчь, республика крым
Авто, Краснодарский край, Николай Лукашенко, Керчь, Республика Крым
Около 260 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи
Порядка 260 автомобилей со стороны Керчи ожидают проезда по Крымскому мосту