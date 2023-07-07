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Жительница Томской области перевела мошенникам более 11,6 миллиона рублей - РИА Новости, 07.07.2023
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07:43 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/moshenniki-1882712702.html
Жительница Томской области перевела мошенникам более 11,6 миллиона рублей
Жительница Томской области перевела мошенникам более 11,6 миллиона рублей - РИА Новости, 07.07.2023
Жительница Томской области перевела мошенникам более 11,6 миллиона рублей
Пенсионерка в Томской области за три месяца общения с телефонными мошенниками перевела на их "безопасные счета" более 11,6 миллиона рублей, в том числе взятые в РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T07:43
2023-07-07T07:43
томская область
томский район
россия
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Пенсионерка в Томской области за три месяца общения с телефонными мошенниками перевела на их "безопасные счета" более 11,6 миллиона рублей, в том числе взятые в кредит и в долг у знакомых, сообщает в пятницу УМВД по Томской области. В управлении пояснили, что в отдел МВД по Томскому району обратилась 68-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег. "По предварительным данным, в апреле 2023 года женщине позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что мошенники от ее имени подали заявки на получение кредитов. Позже с потерпевшей связались якобы представители Центрального банка, которые подтвердили данную информацию и порекомендовали все денежные средства перевести на "безопасные счета", что томичка и сделала", - рассказали в УМВД. По данным полиции, за три месяца общения с мошенниками пожилая женщина перевела на счета аферистов более 5,7 миллиона рублей личных сбережений, более 3,8 миллиона рублей кредитных средств, а также более 1 миллиона рублей личных сбережений супруга и полмиллиона, взятых в долг у знакомых. "В общей сложности потерпевшая выполнила 123 перевода на сумму более 11,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении. В полиции отметили, что нельзя совершать какие-либо финансовые операции по указанию неизвестных звонящих по телефону людей, а "безопасных счетов" не существует.
https://ria.ru/20230620/moshenniki-1879277895.html
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томская область, томский район, россия, происшествия
Томская область, Томский район, Россия, Происшествия
Жительница Томской области перевела мошенникам более 11,6 миллиона рублей

Пенсионерка в Томской области за три месяца перевела мошенникам более 11,6 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Пенсионерка в Томской области за три месяца общения с телефонными мошенниками перевела на их "безопасные счета" более 11,6 миллиона рублей, в том числе взятые в кредит и в долг у знакомых, сообщает в пятницу УМВД по Томской области.
В управлении пояснили, что в отдел МВД по Томскому району обратилась 68-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег.
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"По предварительным данным, в апреле 2023 года женщине позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что мошенники от ее имени подали заявки на получение кредитов. Позже с потерпевшей связались якобы представители Центрального банка, которые подтвердили данную информацию и порекомендовали все денежные средства перевести на "безопасные счета", что томичка и сделала", - рассказали в УМВД.
По данным полиции, за три месяца общения с мошенниками пожилая женщина перевела на счета аферистов более 5,7 миллиона рублей личных сбережений, более 3,8 миллиона рублей кредитных средств, а также более 1 миллиона рублей личных сбережений супруга и полмиллиона, взятых в долг у знакомых.
"В общей сложности потерпевшая выполнила 123 перевода на сумму более 11,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что нельзя совершать какие-либо финансовые операции по указанию неизвестных звонящих по телефону людей, а "безопасных счетов" не существует.
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