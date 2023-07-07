https://ria.ru/20230707/moor-1882786668.html

Губернатор Моор проверил строительство дорог, школы и катка в Тюмени

Губернатор Моор проверил строительство дорог, школы и катка в Тюмени - РИА Новости, 07.07.2023

Губернатор Моор проверил строительство дорог, школы и катка в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор проинспектировал строительство самой большой школы, крытого катка, третьего уровня дорожной развязки, реконструкцию... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:38

2023-07-07T13:38

2023-07-07T13:38

тюменская область

тюменская область

тюмень

россия

александр моор

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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ТЮМЕНЬ, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор проинспектировал строительство самой большой школы, крытого катка, третьего уровня дорожной развязки, реконструкцию части улицы, благоустройство дворов и сквера в Тюмени, получив комментарии не только от специалистов, но и от местных жителей, сообщается на сайте регионального правительства. По словам губернатора, работы на значимых для города объектах ведутся по плану, некоторые — с опережением графика, горожане в беседах дают позитивные оценки благоустройству и в целом городским переменам. "Строительство социальных объектов, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий делают Тюмень местом, в котором людям комфортно жить и трудиться. Это касается и делового центра города, и жилых массивов, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки", - сообщает пресс-служба губернатора. Отмечается, что губернатор осмотрел участок улицы Ленина, где к 1 сентября будет выполнен капремонт проезжей части и расширятся тротуары, появятся велодорожки, "умные" автобусные остановки, новые деревья и кустарники. На строящейся развязке на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы Моору доложили, что готовность объекта составляет 85 процентов, после его ввода в эксплуатацию в этом районе города будет решена проблема пробок. В жилом районе "Тура" глава региона оценил готовность к 1 сентября школы на 1,5 тысячи школьников, которую построили по нацпроекту "Образование", сейчас идет ее оборудование. Работы на крытом ледовом катке, который возводится на улице Народной по типовому проекту, который признан Минстроем России экономически эффективным и откроется к концу августа 2024 года, тоже не вызывают нареканий. При проверке благоустройства двора многоквартирного дома на улице Народной и реконструкции Школьного сквера главными собеседниками Моора стали горожане, они отметили, что рады происходящим переменам. "Обратная связь от земляков и их мнение очень важны. Города Тюменской области с каждым годом становятся уютнее и краше. Это результат нашей общей работы. Будем ее продолжать", - прокомментировал общение с горожанами Александр Моор в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230623/tyumen-1880094120.html

https://ria.ru/20230621/sudoverf-1879583809.html

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тюменская область, тюмень, россия, александр моор, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)