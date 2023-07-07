https://ria.ru/20230707/milashina-1882791755.html

Венедиктов* рассказал о состоянии избитой в Чечне Милашиной

Венедиктов* рассказал о состоянии избитой в Чечне Милашиной - РИА Новости, 07.07.2023

Венедиктов* рассказал о состоянии избитой в Чечне Милашиной

Состояние журналистки Елены Милашиной, пострадавшей в Чечне, улучшается, рассказал РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:58

2023-07-07T13:58

2023-07-07T13:58

происшествия

елена милашина

алексей венедиктов (журналист)

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Состояние журналистки Елены Милашиной, пострадавшей в Чечне, улучшается, рассказал РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*.Ранее "Новая газета" сообщала, что избитые в Грозном Милашина и адвокат Александр Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву вместе с главным редактором издания Дмитрием Муратовым. Ранее Венедиктов* написал в телеграм-канале, что они "находятся в одной из московских больниц". "Ей получше, но вторичный рентген показал все-таки переломы пальцев – и опять их загипсовали", - сказал Венедиктов*. Немов и Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан, и как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение. Проверки в связи с нападением на Милашину и Немова проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что злоумышленники пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230707/milashina-1882696371.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, елена милашина, алексей венедиктов (журналист), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне