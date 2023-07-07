https://ria.ru/20230707/milashina-1882791755.html
Венедиктов* рассказал о состоянии избитой в Чечне Милашиной
Венедиктов* рассказал о состоянии избитой в Чечне Милашиной - РИА Новости, 07.07.2023
Венедиктов* рассказал о состоянии избитой в Чечне Милашиной
Состояние журналистки Елены Милашиной, пострадавшей в Чечне, улучшается, рассказал РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:58
2023-07-07T13:58
2023-07-07T13:58
происшествия
елена милашина
алексей венедиктов (журналист)
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882137593_0:135:960:675_1920x0_80_0_0_b3255af2ba244975c254e05fba3bcfdc.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Состояние журналистки Елены Милашиной, пострадавшей в Чечне, улучшается, рассказал РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*.Ранее "Новая газета" сообщала, что избитые в Грозном Милашина и адвокат Александр Немов вылетели специальным рейсом из Беслана в Москву вместе с главным редактором издания Дмитрием Муратовым. Ранее Венедиктов* написал в телеграм-канале, что они "находятся в одной из московских больниц". "Ей получше, но вторичный рентген показал все-таки переломы пальцев – и опять их загипсовали", - сказал Венедиктов*. Немов и Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан, и как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение. Проверки в связи с нападением на Милашину и Немова проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что злоумышленники пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230707/milashina-1882696371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елена милашина, алексей венедиктов (журналист), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Происшествия, Елена Милашина, Алексей Венедиктов (журналист), Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Венедиктов* рассказал о состоянии избитой в Чечне Милашиной
Венедиктов: состояние журналистки Милашиной, избитой в Чечне, улучшается
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Состояние журналистки Елены Милашиной, пострадавшей в Чечне, улучшается, рассказал РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*.
Ранее "Новая газета" сообщала, что избитые в Грозном
Милашина и адвокат Александр Немов вылетели специальным рейсом из Беслана
в Москву
вместе с главным редактором издания Дмитрием Муратовым
. Ранее Венедиктов* написал в телеграм-канале, что они "находятся в одной из московских больниц".
"Ей получше, но вторичный рентген показал все-таки переломы пальцев – и опять их загипсовали", - сказал Венедиктов*.
Немов и Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан, и как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение.
США спустя двое суток сделали заявление о нападении на Милашину и Немова
Проверки в связи с нападением на Милашину и Немова проводят региональные управления СК
, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров
сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что злоумышленники пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.