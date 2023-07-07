https://ria.ru/20230707/milashina-1882696371.html

США спустя двое суток сделали заявление о нападении на Милашину и Немова

США спустя двое суток сделали заявление о нападении на Милашину и Немова - РИА Новости, 07.07.2023

США спустя двое суток сделали заявление о нападении на Милашину и Немова

США спустя более чем двое суток сделали заявление в связи с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном и призвали Россию к... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T00:01

2023-07-07T00:01

2023-07-07T00:09

россия

грозный

сша

елена милашина

рамзан кадыров

дмитрий песков

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. США спустя более чем двое суток сделали заявление в связи с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном и призвали Россию к "оперативному" расследованию на третьи сутки после того, как российские власти его уже начали. "США потрясены жестоким избиением известной журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне 4 июля", - заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, попросив власти РФ провести "оперативное и прозрачное" расследование. Немов и Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан на лечение, а затем в Москву. В Следственном комитете РФ в тот же день сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, следователи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Глава Чечни Рамзан Кадыров также 4 июля сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг нападения в Чечне, заявил, что все поручения даны и работа ведется. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отреагировала на возбуждение уголовного дела по факту нападения на Милашину и Немова в Грозном и сообщила, что рада быстрой реакции и ждет результатов.

https://ria.ru/20230705/milashina-1882479236.html

россия

грозный

сша

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россия, грозный, сша, елена милашина, рамзан кадыров, дмитрий песков, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне