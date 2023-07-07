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США спустя двое суток сделали заявление о нападении на Милашину и Немова - РИА Новости, 07.07.2023
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00:01 07.07.2023 (обновлено: 00:09 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/milashina-1882696371.html
США спустя двое суток сделали заявление о нападении на Милашину и Немова
США спустя двое суток сделали заявление о нападении на Милашину и Немова - РИА Новости, 07.07.2023
США спустя двое суток сделали заявление о нападении на Милашину и Немова
США спустя более чем двое суток сделали заявление в связи с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном и призвали Россию к... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T00:01
2023-07-07T00:09
россия
грозный
сша
елена милашина
рамзан кадыров
дмитрий песков
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. США спустя более чем двое суток сделали заявление в связи с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном и призвали Россию к "оперативному" расследованию на третьи сутки после того, как российские власти его уже начали. "США потрясены жестоким избиением известной журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне 4 июля", - заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, попросив власти РФ провести "оперативное и прозрачное" расследование. Немов и Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан на лечение, а затем в Москву. В Следственном комитете РФ в тот же день сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, следователи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Глава Чечни Рамзан Кадыров также 4 июля сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг нападения в Чечне, заявил, что все поручения даны и работа ведется. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отреагировала на возбуждение уголовного дела по факту нападения на Милашину и Немова в Грозном и сообщила, что рада быстрой реакции и ждет результатов.
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россия, грозный, сша, елена милашина, рамзан кадыров, дмитрий песков, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Россия, Грозный, США, Елена Милашина, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков, Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
США спустя двое суток сделали заявление о нападении на Милашину и Немова

США лишь спустя двое суток сделали заявление в связи с нападением на Милашину и Немова

© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. США спустя более чем двое суток сделали заявление в связи с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном и призвали Россию к "оперативному" расследованию на третьи сутки после того, как российские власти его уже начали.
«
"США потрясены жестоким избиением известной журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне 4 июля", - заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, попросив власти РФ провести "оперативное и прозрачное" расследование.
Немов и Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан на лечение, а затем в Москву. В Следственном комитете РФ в тот же день сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, следователи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Глава Чечни Рамзан Кадыров также 4 июля сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг нападения в Чечне, заявил, что все поручения даны и работа ведется. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отреагировала на возбуждение уголовного дела по факту нападения на Милашину и Немова в Грозном и сообщила, что рада быстрой реакции и ждет результатов.
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РоссияГрозныйСШАЕлена МилашинаРамзан КадыровДмитрий ПесковНападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
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