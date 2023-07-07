https://ria.ru/20230707/mi-8-1882710966.html
На поиски пропавших в Бурятии туристов вылетел вертолет МЧС
На поиски пропавших в Бурятии туристов вылетел вертолет МЧС - РИА Новости, 07.07.2023
На поиски пропавших в Бурятии туристов вылетел вертолет МЧС
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Кабанский район Бурятии на поиски пятерых туристов, пропавших во время сплава по реке Снежная, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T06:50
2023-07-07T06:50
2023-07-07T06:50
россия
снежное
кабанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Кабанский район Бурятии на поиски пятерых туристов, пропавших во время сплава по реке Снежная, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. В пресс-службе регионального главка МЧС сообщали, что вечером 6 июля от оперативного дежурного "поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежная вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами". Спаслись три человека. Пятерых ищут спасатели. "Группа МЧС России выдвинулась с Теплых озер для обследования реки Снежная. По пути следования спасатели окажут помощь третьему туристу, который выбрался к зимовью и находится на связи. В настоящее время из города Иркутск в Кабанский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда на борту", - говорится в сообщении. Отмечается, что туристская группа зарегистрирована, сплавщики были экипированы в соответствии с требованиям безопасности, находились в спасательных жилетах. К операции по поиску и спасению привлечено 14 человек и 5 единиц техники. Река Снежная протекает по территории Бурятии и Иркутской области. По нижнему течению реки (около 30 километров от устья) проходит административная граница соседних регионов.
https://ria.ru/20230703/podrostok-1882029251.html
https://ria.ru/20230630/devochki-1881359303.html
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россия, снежное, кабанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Россия, Снежное, Кабанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На поиски пропавших в Бурятии туристов вылетел вертолет МЧС
На поиски туристов, пропавших при сплаве по реке в Бурятии, вылетел вертолет Ми-8 МЧС