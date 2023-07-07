https://ria.ru/20230707/meningokokk-1882720746.html
Число госпитализированных с менингококком сотрудников Ozon достигло восьми
Число госпитализированных с менингококком сотрудников Ozon достигло восьми - РИА Новости, 07.07.2023
Число госпитализированных с менингококком сотрудников Ozon достигло восьми
Число сотрудников Ozon, госпитализированных с менингококковой инфекцией в Екатеринбурге, возросло до восьми, сообщает в пятницу Минздрав региона. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:29
2023-07-07T09:29
2023-07-07T09:40
екатеринбург
ozon
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Число сотрудников Ozon, госпитализированных с менингококковой инфекцией в Екатеринбурге, возросло до восьми, сообщает в пятницу Минздрав региона."По вспышке менингококковой инфекции по состоянию на 11.00 (9.00 мск) 7 июля. Шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще два пациента госпитализированы в ГКБ №40. Состояние всех пациентов удовлетворительное", - говорится в релизе.В среду Роспотребнадзор Свердловской области информировал о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. По последней информации регионального Минздрава, двое из заболевших скончались, причины их смерти устанавливаются.После гибели двух человек СК организовал проверки по каждому из двух указанных случаев, прокуратура взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования.
https://ria.ru/20230707/infektsiya-1882694450.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, ozon, происшествия
Екатеринбург, Ozon, Происшествия
Число госпитализированных с менингококком сотрудников Ozon достигло восьми
Число госпитализированных в Екатеринбурге с менингококком сотрудников Ozon достигло восьми