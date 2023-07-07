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Минниханов: все площади под овощными культурами в Татарстане орошаемые

Минниханов: все площади под овощными культурами в Татарстане орошаемые - РИА Новости, 07.07.2023

Минниханов: все площади под овощными культурами в Татарстане орошаемые

Татарстан ежегодно направляет на мелиорацию порядка 500 миллионов рублей, в настоящее время все площади под посадками картофеля и овощами в республике... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T19:58

2023-07-07T19:58

2023-07-07T19:58

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Татарстан ежегодно направляет на мелиорацию порядка 500 миллионов рублей, в настоящее время все площади под посадками картофеля и овощами в республике орошаемые, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Татарстан - зона рискованного земледелия… Мы большое внимание уделяем мелиорации. Ежегодно на эти цели выделяем порядка 400-500 миллионов рублей. И также в рамках нацпроекта ("Международная кооперация и экспорт") уже введено семь тысяч гектаров орошаемых земель", - сказал Минниханов на пленарном заседании выставки "Всероссийский день поля". Всего, по информации главы Татарстана, за последние пять лет на цели мелиорации республика инвестировала более 6,4 миллиарда рублей (в том числе из федерального бюджета - 1,7 миллиарда рублей, бюджета республики - 3,4 миллиарда рублей, внебюджетных источников - 1,3 миллиарда рублей). "Общая площадь земель на поливе в республике составляет 34 тысячи гектаров. Этого пока недостаточно. Но все площади под картофелем и овощами у нас орошаемые, нет никакой угрозы, что будут какие-то сбои по обеспечению овощной продукцией", - отметил Минниханов. Он также добавил, что Татарстан рассматривает возможности возделывания на орошении и кормовых культур, аграрии уже начали использовать этот метод для обеспечения кормовой базы сельского хозяйства при неблагоприятных погодных условиях. Минниханов напомнил, что АПК Татарстана - современная высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом развития. Республика по сельскохозяйственному производству первая в Приволжском округе и пятая в России. По итогам 2022 года Татарстан занимает первое место по производству молока (более двух миллионов тонн), второе - по сбору картофеля (920 тысяч тонн), а также входит в десятку регионов-лидеров по производству мяса, яиц, сбору зерна и сахарной свеклы.

https://ria.ru/20230706/tatarstan-1882679346.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика татарстан (татарстан), рустам минниханов