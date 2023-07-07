https://ria.ru/20230707/medvedev-1882875600.html

Медведев заявил, что НАТО наращивает возможности украинской армии

Медведев заявил, что НАТО наращивает возможности украинской армии - РИА Новости, 07.07.2023

Медведев заявил, что НАТО наращивает возможности украинской армии

Вооружённые силы Украины используют западное вооружение, на их истребителях устанавливаются западные ракеты, а НАТО наращивает боевые возможности Киева,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:39

2023-07-07T18:39

2023-07-07T18:49

украина

киев

вооруженные силы украины

нато

дмитрий медведев

концерн пво "алмаз-антей"

россия

космос - риа наука

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Москва, 7 июл - РИА Новости. Вооружённые силы Украины используют западное вооружение, на их истребителях устанавливаются западные ракеты, а НАТО наращивает боевые возможности Киева, поставляя им оружие повышенной дальности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выездного заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ."Вооружённые силы Украины, как известно, используют сейчас ряд западных систем средств поражения, среди них и реактивные системы залпового огня, и различные типы беспилотников самых разных - и разведывательных, и ударного типа. На украинских истребителях устанавливаются ракеты западного производства... Коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности украинской армии, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью", - сказал Медведев, видео выступления было опубликовано в его телеграм-канале.Зампред Совбеза также ознакомился с продукцией Обуховского завода концерна "Алмаз-Антей" в Санкт- Петербурге, на базе которого прошло совещание рабочей группы.

https://ria.ru/20230707/bezopasnost-1882873259.html

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украина, киев, вооруженные силы украины, нато, дмитрий медведев, концерн пво "алмаз-антей", россия, космос - риа наука