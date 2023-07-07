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Медведев заявил, что НАТО наращивает возможности украинской армии
Медведев заявил, что НАТО наращивает возможности украинской армии - РИА Новости, 07.07.2023
Медведев заявил, что НАТО наращивает возможности украинской армии
Вооружённые силы Украины используют западное вооружение, на их истребителях устанавливаются западные ракеты, а НАТО наращивает боевые возможности Киева,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:39
2023-07-07T18:39
2023-07-07T18:49
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вооруженные силы украины
нато
дмитрий медведев
концерн пво "алмаз-антей"
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Москва, 7 июл - РИА Новости. Вооружённые силы Украины используют западное вооружение, на их истребителях устанавливаются западные ракеты, а НАТО наращивает боевые возможности Киева, поставляя им оружие повышенной дальности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выездного заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ."Вооружённые силы Украины, как известно, используют сейчас ряд западных систем средств поражения, среди них и реактивные системы залпового огня, и различные типы беспилотников самых разных - и разведывательных, и ударного типа. На украинских истребителях устанавливаются ракеты западного производства... Коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности украинской армии, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью", - сказал Медведев, видео выступления было опубликовано в его телеграм-канале.Зампред Совбеза также ознакомился с продукцией Обуховского завода концерна "Алмаз-Антей" в Санкт- Петербурге, на базе которого прошло совещание рабочей группы.
https://ria.ru/20230707/bezopasnost-1882873259.html
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украина, киев, вооруженные силы украины, нато, дмитрий медведев, концерн пво "алмаз-антей", россия, космос - риа наука
Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Дмитрий Медведев, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Россия, Космос - РИА Наука
Медведев заявил, что НАТО наращивает возможности украинской армии
Медведев: ВСУ используют западное вооружение, а НАТО наращивает боевые возможности Киева