https://ria.ru/20230707/mashiny-1882893162.html

МО Британии сообщило о поставках Украине специализированных пожарных машин

МО Британии сообщило о поставках Украине специализированных пожарных машин - РИА Новости, 07.07.2023

МО Британии сообщило о поставках Украине специализированных пожарных машин

Великобритания поставит Украине 17 специализированных пожарных машин, говорится в заявлении британского минобороны, опубликованного в пятницу на сайте... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T20:36

2023-07-07T20:36

2023-07-07T20:36

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Великобритания поставит Украине 17 специализированных пожарных машин, говорится в заявлении британского минобороны, опубликованного в пятницу на сайте правительства. "Великобритания поставит украинским пожарно-спасательным службам 17 специализированных пожарных машин, которые по большей части будут предоставлены из (запасов) Королевских военно-воздушных сил и оборонной пожарно-спасательной службы, одна из них будет предоставлена правительством Уэльса", - сказано в документе. Переданные машины, среди которых 15 транспортных средств быстрого реагирования и два пожарных автомобиля пенного тушения, прибудут на Украину в течение ближайших недель, сообщает минобороны Британии. Перед отправкой пожарные машины прошли необходимую проверку состояния. Кроме того, ряд украинских военных в течение недели обучались в Британии обслуживанию этих автомобилей в качестве подготовки перед их применением в реальной ситуации, отмечается в заявлении. Ранее сообщалось, что Британия поставила Украине около 100 машин скорой помощи несмотря на их нехватку в самом Королевстве. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://radiosputnik.ria.ru/20230706/vengriya-1882509990.html

https://ria.ru/20230705/britaniya-1882419617.html

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в мире, украина, сергей лавров, нато, дмитрий песков, великобритания, россия