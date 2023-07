https://ria.ru/20230707/mars-1882853047.html

Компания Mars призналась в передаче Украине более 25 миллионов долларов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Один из ведущих производителей товаров повседневного спроса в мире — компания Mars, ставшая объектом прокурорской проверки в России, сообщала о жертвовании Украине как минимум 25,5 миллиона долларов. Как утверждают в компании, средства направлялись на гуманитарные цели, но по информации российского ведомства, их могли использовать для финансирования ВСУ.На официальном сайте глобального Mars находятся три новости о помощи Украине. Первая датируется 1 марта 2022 года, в ней генеральный директор Mars Грант Рид рассказывает, что в компании "потрясены тем, что происходит на Украине", и объявляет о выделении двух миллионов долларов "в поддержку решения этого гуманитарного кризиса". Деньги якобы предназначались "на удовлетворение основных потребностей детей и их семей на Украине и в поисках убежища", а также на "оказание помощи домашним питомцам" через благотворительные организации Save the Children и Humane Society International. Второй релиз датируется 30 марта того же года, в нем корпорация объявила о намерении выделить еще десять миллионов долларов наличными и продуктами. В мае 2023-го Mars сообщила о пожертвовании еще на 13,5 миллиона долларов — это третий и последний подобный пресс-релиз на текущий момент. Деньги и продукты, судя по сообщения компании, распределяются через Международный комитет Красного Креста, аппарат верховного комиссара ООН по делам беженцев, "ООН-женщины" (структура ООН по гендерному равенству) и другие гуманитарные организации. Помимо этого, Mars сообщала о создании фонда для прямых пожертвований сотрудниками компании. Каждый взнос будет удваиваться из средств корпорации, вплоть до миллиона долларов. При этом отсутствуют публичные данные о том, сколько средств и на какие конкретно нужды удалось собрать и направить на Украину. Сегодня стало известно о проверке, начатой прокуратурой Московской области, на предмет финансирования Mars Вооруженных сил Украины. Как следовало из ответа ведомства, представленного автору жалобы — главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталию Бородину, проверка продлится еще минимум месяц. Претензии прокуратуры обращены к российскому "Марсу" как части глобальной компании, которая, хотя и остановила инвестиции, импорт и экспорт, продолжает работать в национальной юрисдикции как часть транснационального Mars Inc. Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, основанный в 1911 году, штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США). Среди брендов компании — батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. Комментариями прокуратуры и компании РИА Новости пока не располагает.

