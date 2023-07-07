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Компания Mars призналась в передаче Украине более 25 миллионов долларов - РИА Новости, 07.07.2023
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17:20 07.07.2023 (обновлено: 18:04 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/mars-1882853047.html
Компания Mars призналась в передаче Украине более 25 миллионов долларов
Компания Mars призналась в передаче Украине более 25 миллионов долларов - РИА Новости, 07.07.2023
Компания Mars призналась в передаче Украине более 25 миллионов долларов
Один из ведущих производителей товаров повседневного спроса в мире — компания Mars, ставшая объектом прокурорской проверки в России, сообщала о жертвовании... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:20
2023-07-07T18:04
специальная военная операция на украине
украина
россия
московская область (подмосковье)
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Один из ведущих производителей товаров повседневного спроса в мире — компания Mars, ставшая объектом прокурорской проверки в России, сообщала о жертвовании Украине как минимум 25,5 миллиона долларов. Как утверждают в компании, средства направлялись на гуманитарные цели, но по информации российского ведомства, их могли использовать для финансирования ВСУ.На официальном сайте глобального Mars находятся три новости о помощи Украине. Первая датируется 1 марта 2022 года, в ней генеральный директор Mars Грант Рид рассказывает, что в компании "потрясены тем, что происходит на Украине", и объявляет о выделении двух миллионов долларов "в поддержку решения этого гуманитарного кризиса". Деньги якобы предназначались "на удовлетворение основных потребностей детей и их семей на Украине и в поисках убежища", а также на "оказание помощи домашним питомцам" через благотворительные организации Save the Children и Humane Society International. Второй релиз датируется 30 марта того же года, в нем корпорация объявила о намерении выделить еще десять миллионов долларов наличными и продуктами. В мае 2023-го Mars сообщила о пожертвовании еще на 13,5 миллиона долларов — это третий и последний подобный пресс-релиз на текущий момент. Деньги и продукты, судя по сообщения компании, распределяются через Международный комитет Красного Креста, аппарат верховного комиссара ООН по делам беженцев, "ООН-женщины" (структура ООН по гендерному равенству) и другие гуманитарные организации. Помимо этого, Mars сообщала о создании фонда для прямых пожертвований сотрудниками компании. Каждый взнос будет удваиваться из средств корпорации, вплоть до миллиона долларов. При этом отсутствуют публичные данные о том, сколько средств и на какие конкретно нужды удалось собрать и направить на Украину. Сегодня стало известно о проверке, начатой прокуратурой Московской области, на предмет финансирования Mars Вооруженных сил Украины. Как следовало из ответа ведомства, представленного автору жалобы — главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталию Бородину, проверка продлится еще минимум месяц. Претензии прокуратуры обращены к российскому "Марсу" как части глобальной компании, которая, хотя и остановила инвестиции, импорт и экспорт, продолжает работать в национальной юрисдикции как часть транснационального Mars Inc. Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, основанный в 1911 году, штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США). Среди брендов компании — батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. Комментариями прокуратуры и компании РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230703/ukraina-1881875270.html
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украина, россия, московская область (подмосковье), в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Московская область (Подмосковье), В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Компания Mars призналась в передаче Украине более 25 миллионов долларов

Компания Mars отчитывалась, что передала Украине минимум 25,5 миллиона долларов

© AP Photo / Orlin WagnerШоколадная фабрика компании Mars Inc.
Шоколадная фабрика компании Mars Inc. - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Orlin Wagner
Шоколадная фабрика компании Mars Inc.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Один из ведущих производителей товаров повседневного спроса в мире — компания Mars, ставшая объектом прокурорской проверки в России, сообщала о жертвовании Украине как минимум 25,5 миллиона долларов.
Как утверждают в компании, средства направлялись на гуманитарные цели, но по информации российского ведомства, их могли использовать для финансирования ВСУ.
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На официальном сайте глобального Mars находятся три новости о помощи Украине. Первая датируется 1 марта 2022 года, в ней генеральный директор Mars Грант Рид рассказывает, что в компании "потрясены тем, что происходит на Украине", и объявляет о выделении двух миллионов долларов "в поддержку решения этого гуманитарного кризиса". Деньги якобы предназначались "на удовлетворение основных потребностей детей и их семей на Украине и в поисках убежища", а также на "оказание помощи домашним питомцам" через благотворительные организации Save the Children и Humane Society International.
Второй релиз датируется 30 марта того же года, в нем корпорация объявила о намерении выделить еще десять миллионов долларов наличными и продуктами. В мае 2023-го Mars сообщила о пожертвовании еще на 13,5 миллиона долларов — это третий и последний подобный пресс-релиз на текущий момент.
Деньги и продукты, судя по сообщения компании, распределяются через Международный комитет Красного Креста, аппарат верховного комиссара ООН по делам беженцев, "ООН-женщины" (структура ООН по гендерному равенству) и другие гуманитарные организации.
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Помимо этого, Mars сообщала о создании фонда для прямых пожертвований сотрудниками компании. Каждый взнос будет удваиваться из средств корпорации, вплоть до миллиона долларов. При этом отсутствуют публичные данные о том, сколько средств и на какие конкретно нужды удалось собрать и направить на Украину.
Сегодня стало известно о проверке, начатой прокуратурой Московской области, на предмет финансирования Mars Вооруженных сил Украины. Как следовало из ответа ведомства, представленного автору жалобы — главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталию Бородину, проверка продлится еще минимум месяц. Претензии прокуратуры обращены к российскому "Марсу" как части глобальной компании, которая, хотя и остановила инвестиции, импорт и экспорт, продолжает работать в национальной юрисдикции как часть транснационального Mars Inc.
Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, основанный в 1911 году, штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США). Среди брендов компании — батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
Комментариями прокуратуры и компании РИА Новости пока не располагает.
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